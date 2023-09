Terelu Campos y Carmen Borrego: su renacer profesional tras la pérdida de María Teresa

María Teresa Campos se ha marchado para siempre a los 82 años y sus hijas están muy afectadas. Todavía deben asimilar la noticia, pero afortunadamente disfrutan del apoyo de sus familiares y amigos. El reportero Kike Calleja, íntimo de Terelu Campos, ha asegurado que no dejará que la madre de Alejandra Rubio se venga a bajo, pues tiene mucho por lo que luchar. Lo cierto es que han recibido el amor y el cariño del público, por eso hay tantos programas que quieren contar con su presencia. Tanto Terelu como Carmen Borrego han recibido ofertas muy suculentas y han pensado que la única opción que les queda es volver al trabajo.

Carmen, la hija pequeña de María Teresa Campos, empezó su andadura en Canal Plus. Era directora de programas y tenía tan buena reputación que su madre le convenció para colaborar juntas. En una de sus entrevistas Borrego reconoció que le dolía mucho que el público pensase que estaba en la pequeña pantalla gracias a su apellidos. Según informó, disfrutaba de una dilatada trayectoria antes de estar delante de las cámaras. Todo sucedió en 2016, cuando la productora La Fábrica de la Tele estrenó un documenta titulado Las Campos.

Algunos expertos en televisión no entendieron que una presentadora de la talla de María Teresa Campos se prestase a un programa de tales características. Sin embargo, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego aseguran que la matriarca disfrutó mucho gracias a este proyecto. Sobre todo porque fue el inicio de una nueva vida para Carmen. Se convirtió en colaboradora y la audiencia la recibió con los brazos abiertos. Por eso a nadie le ha extrañado verla en Telecinco después de la cancelación de Sálvame.

Los dos nuevos proyectos de Carmen Borrego

Carmen Borrego ha comentado en alguna ocasión que le gustaría volver a ser directora. De hecho en Sálvame le dieron la oportunidad de recuperar este puesto y le ofrecieron dirigir una de las emisiones del programa. El público aplaudió su trabajo, pero donde realmente brilla es delante de las cámaras. Por eso, tras morir María Teresa Campos, ha recibido la llamada de varios periodistas interesados en conocer su estado de ánimo. Ha aceptado la propuesta de Sandra Barneda: asistir a Así es la vida como invitada y quedarse como colaboradora.

«No soy capaz de oírla porque cuando ha pasado tan poco tiempo, una piensa que todavía está aquí. No soy capaz de pensar que mi madre no está, oírla me hace retroceder en aquello que intento ir recuperándome», ha contado delante de Sandra Barneda. Después de esta intervención ha salido publicado que Carmen tendrá otro proyecto en Telecinco de la mano de Joaquín Prat. Será tertuliana de Vamos a ver y lo compaginará con su presencia en Así es la vida.

Terelu Campos: colaboradora y actriz

Los amigos cercanos a la familia Campos aseguran que Terelu aparenta ser fuerte, pero en el fondo es muy sensible y está sufriendo mucho por la pérdida de María Teresa. La madre de Alejandra Rubio fue una de las grandes musas de los años 90. Triunfó en Telemadrid y arrasó en Antena 3, donde presentó un concurso llamado La Granja. Sin embargo, su vida profesional fue cambiando poco a poco y tuvo que acostumbrarse a trabajar de colaboradora. Durante muchos años ha estado unida a la productora La Fábrica de la Tele y cuando llegó el momento oportuno le ofrecieron volver a presentar. Sin embargo, Sálvame se acabó de un momento a otro y ella se quedó fuera de Mediaset.

Terelu Campos nunca ha tenido problemas en ese sentido porque ha heredado el talento comunicativo de su madre y siempre ha tenido proyectos encima de la mesa. Ha aceptado dos: por un lado será colaboradora de La plaza de La 1, el nuevo espacio que conducirá Jordi González en TVE. Pero eso no es todo, también trabajará de actriz en una película producida por Atresmedia. Tampoco podemos olvidar que tanto ella como su hermana serán una parte fundamental en el homenaje que está preparando la cadena pública para rendir tributo a María Teresa Campos. Terelu será la presentadora y Carmen la directora.