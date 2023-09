Se cumplen quince días desde la muerte de María Teresa Campos, a los 82 años de edad, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda, pero lo cierto es que el recuerdo y su esencia están más vivos que nunca en televisión gracias, en gran medida, a la aparición en la pequeña pantalla de su nieta, Alejandra Rubio y también de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Esta última, precisamente, se ha estrenado hoy como colaboradora de Así es la vida, el programa que conduce Sandra Barneda y César Muñoz en Telecinco.

La televisiva ha debutado en el formato con una conversación íntima con la catalana en la que no ha podido evitar las lágrimas. «No puedo, es muy difícil, muy pronto, es volver a Mediaset, ha sido mucho para mi madre, es ver al fotos…», han sido sus primeras palabras. «No soy capaz de oírla porque cuando ha pasado tan poco tiempo una piensa que todavía esta aquí, no soy capaz de pensar que mi madre no está, oírla me hace retroceder en aquello que intento ir recuperándome», ha añadido.

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ / Telecinco

Sin ahondar en demasiados detalles, Carmen ha contado cómo fueron los últimos días de María Teresa en el hospital, así como el devenir del deterioro cognitivo que la periodista arrastraba desde hacía varios meses. «Mamá llevaba tiempo mal, y sabíamos que cualquier cosa que pudiera darle estaba débil y sería difícil superarlo. Esa noche tenía una cita contigo, y yo me quedé maquillada y peinada. Quiero agradecer el cariño que hemos recibido. Hubiera sido tan importante para ella haberlo visto… Cuando uno es muy grande, como ha sido mi madre, hay que aceptar retirarse», ha contado.

Cabe recordar en este sentido, que María Teresa Campos fue ingresada de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz el pasado día 3 de setiembre, en estado «muy grave». Tres días después falleció en el mismo centro médico. «Mi madre llegó a pensar que no había sido importante y el demostrarnos el cariño y respeto a ella que nos han dado todos estos días nos ha sanado, pero nos hubiera gustado tanto que lo hubiera vivido ella», señala.

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ / Telecinco

Preguntada expresamente por ello, Borrego se ha pronunciado también al respecto de la participación de quien fuera chófer y hombre de máxima confianza de su madre, durante más de tres décadas, Gustavo Guillermo, en Gran Hermano VIP. «No nos sorprendió la entrada en el reality porque lo sospechábamos de antes. Él ha sentido nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestro amor en todo el proceso de lo que ha ocurrido, y lo hemos hecho de corazón porque así le hubiera gustado a mi madre».

En este sentido, Carmen ha aclarado todas las dudas, además, sobre la famosa llamada que le hizo Gustavo antes de entrar a la casa de Guadalix. «Con respecto a la famosa llamada voy a aclararlo hoy de una vez por todas… es cierto que existe una llamada. En ningún momento le dijimos que no entrara, en ningún momento le hicimos ningún feo… Luego, el miércoles yo soy la que llama a Gustavo, porque antes de que entrase necesitábamos saber cosas que necesitamos gestionar… en ese momento le digo: ‘entra, tranquilo’. En ningún momento esa llamada es para desearle buena suerte, que no quiere decir que no se la desee, pero en ese momento no era la intención», ha asegurado.

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ / Telecinco

Terelu, el máximo apoyo de Carmen en estos momentos

Durante la entrevista, Carmen Borrego ha dedicado unas emotivas palabras a su hermana, a quien califica como «lo más importante» de su vida. «Estar con ella me da paz. Es como si estuviera con mi madre, son muy parecidas, mi madre siempre ha sido muy protectora y mi hermana conmigo siempre lo ha sido, ahora más, y tengo la necesidad de abrazarla. Lo que no puedo hacer con mi madre, tengo la necesidad ahora de hacerlo con ella «, ha dicho.

Del mismo modo, Borrego ha hablado de su sobrina, Alejandra Rubio, también colaboradora del programa antes citado. La hija de Terelu, digno de mención, ha sido en estos duros momentos, y hasta la aparición esta tarde de su tía, la portavoz de la familia. «A mi sobrina darle las gracias, porque no ha podido representar mejor a toda la familia».