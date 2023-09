Terelu Campos da un giro a su carrera y se lanza al mundo del cine

Terelu Campos está atravesado por un momento personal muy delicado. Hace apenas unas semanas, la colaboradora de televisión despedía a su madre, María Teresa Campos, la cual fallecía a causa de una insuficiencia respiratoria aguda en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Una pérdida que, como ella misma ha reflejado en sus redes sociales, le ha dejado completamente «desolada», confesando que no sabe cómo va a ser capaz de asumir esta nueva realidad donde su madre no va a estar presente: «Solo quiero desaparecer para estar a su lado», escribía.

No obstante, pese a estar viviendo un duro trance, en cuanto a lo personal se refiere, lo cierto es que su vida profesional continua por muy buen camino después de la cancelación de Sálvame. Un camino que, según las últimas informaciones trascendidas, podría dar un giro de 180 grados. Más allá de su función como colaboradora en los diferentes espacios televisivos, la hija de María Teresa Campos habría decidido dar el salto al cine formando parte de uno de los últimos proyectos de Atresmedia. Se trata de la película ¿Quién es quién?, dirigida por Hugo Martín Cuervo e interpretada por otros rostros conocidos de la interpretación como Kira Miró o Aitor Luna, entre muchos otros.

¡Comienza el rodaje de la película #QuiénEsQuién!🎥 Todos los integrantes de la familia despiertan con el cuerpo intercambiado. De repente, reina el caos y, desesperados, todos se preguntan: ¿Quién es quién? 😯 🎬 Estreno en cines el 7 de junio de 2024. pic.twitter.com/0DiwPqlp5M — Atresmedia Cine (@atresmediacine) September 18, 2023

Así lo han anunciado las redes y la página web de la cadena, donde se informa que el rodaje ya ha comenzado con la intención de que el próximo 7 de junio de 2024 llegue a los cines. La sinopsis principal se basa en las relaciones familiares y en la necesidad de que los miembros se comprendan mejor los unos con los otros. Sin duda, la participación de Terelu en el elenco de la película ha vuelto a poner de manifiesto la nueva oportunidad que le ofrecen como actriz. Cabe destacar que no es la primera vez que vemos a la hermana mayor de Carmen Borrego actuando, y es que ya ha formado parte de diversos trabajos donde ha podido adquirir cierta experiencia en el sector. Desde su papel como Bárbara Valiente en la serie de Paquita Salas, hasta su participación en Nadie al volante, donde se estrenó como cómica en Movistar +.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

A la par de esta nueva etapa como intérprete, Terelu no dejará de lado su presencia en los platós de televisión. Hace tan solo unos días salió a la luz su fichaje como colaboradora para el programa de Jordi González La plaza de La 1, al que de momento no se podrá incorporar hasta que se estrene el reality que grabó el pasado verano junto a sus compañeros de Sálvame para Netflix. No obstante, eso no le frenará para seguir creciendo más allá del ámbito periodístico al que siempre ha estado vinculada, demostrando que tiene ganas y soltura para enfrentarse a otro tipo de proyectos audiovisuales.