La palabra que definiría el año de Tamara Falcó sería: intenso. La marquesa de Griñón comenzaba el 2023 retomando su historia de amor con Íñigo Onieva, poniendo el broche de oro en el altar. Después de la gran boda del año, la pareja se alejaba del foco mediático para disfrutar de su luna de miel y del verano, con última parada en Sotogrande. Ahora, la hija de Isabel Preysler ha vuelto a la escena pública, retomando su agenda profesional y reapareciendo ante las cámaras en la MBFW de Madrid, una cita ineludible en su calendario.

Tamara Falcó reaparece en la MBFWM / Gtres

Con una sonrisa, completamente renovada y con las pilas cargadas, la socialite ha sido la invitada de honor del desfile de Pedro del Hierro celebrado en IFEMA. Para la ocasión, se ha enfundado en un traje de chaqueta y pantalón en color rojo que forma parte de su nueva colección junto a la firma. Un estilismo que ha combinado con una blusa en color burdeos, joyas discretas y, por supuesto, su anillo de casada. «La vida de casada es igual, pero mejor, no sé, hay algo especial, será por el sacramento», ha confesado a los medios de comunicación con un brillo en los ojos que hacía tiempo no tenía. Además, ha expresado estar «feliz, contenta y muy relajada» en esta vuelta a la realidad después de su particular cuento de hadas.

Este miércoles, la marquesa de Griñón se convertía en portada de Diez Minutos al retomar su tratamiento de fertilidad. «Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente, será lo que Dios quiera», ha confesado, añadiendo que está con Fertilitas haciéndose un seguimiento para cumplir este deseo. Un proceso que puede llevar bastante tiempo pues, según ha explicado, al tratarse de un método natural, no se sabe cuándo puede pasar. «Lo del sexo que prefiero es una pregunta horrible. Ojalá primero me quede embarazada, luego ya pensaré en el nombre», ha dicho entre risas.

La hija de Isabel Preysler ha aprovechado para dedicar unas bonitas palabras a Onieva, que ha cambiado su actitud después de romper su relación y volver a recuperarla. «Se ha relajado. Está muy pendiente y la verdad es que me anima a hacer cosas que yo no haría», ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja, demostrando estar atravesando su mejor momento.

Una mudanza inminente

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, convertidos ya en marido y mujer, están a punto de dar el siguiente paso: mudarse juntos. Mientras los planes de formar una familia siguen en marcha, están a punto de comenzar su nueva vida compartida en su lujoso ático de 1,5 millones de euros. Una propiedad que adquirió la marquesa de Griñón en 2020 en Puerta de Hierro, justo al lado de la casa de Isabel Preysler. Pese a ser una vivienda de obra nueva, una vez firmó los papeles y recibió las llaves, la socialite contrató a la interiorista Beatriz Silveira para dejar todo a punto. Una reforma integral que ya habría llegado a su fin. «Aún faltan cosas, pero estamos en ello. Ya tenemos las llaves y faltan un par de detalles», ha confesado en su reaparición. Tick, tack.