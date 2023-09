El Hormiguero dio el pistolezado de salida, el pasado lunes, a su decima octava temporada en antena. Así, no es de extrañar que este jueves, hayan vuelto las tertulias de actualidad del mítico formato, con Núria Roca, Juan del Val, Patricia Pardo y Tamara Falcó, entre los colaboradores. Tras la entrevista a los invitados de esta noche, José Coronado y Marta Nieto, ambos con una dilatada trayectoria en la industria cinematográfica; la vuelta de los cuatro tertulianos se ha convertido en el principal foco de atención del programa. Especialmente, la de Tamara Falcó.

Cabe recordar, en este sentido, que la reaparición de la hija de Isabel Preysler en el programa de 7 y acción, se ha producido después de su boda con Íñigo Onieva, el pasado 7 de julio, en el Palacio de El Rincón, el palacete del siglo XIX que la Marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó; y de la posterior luna de miel por África y la polinesia francesa de los recién casados.

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Preguntada expresamente por esto último, Tamara ha confesado que el día de su boda, fue uno de los más «bonitos» de su vida. «Fue todo muy bonito, estaba pletórica, fue muy bonito ver a tanta gente a la que quiero junta, que se han tomado la molestia de ponerse guapos, pese a que la ceremonia fuera larga o la comida fuera escueta. Fue una boda preciosa», ha señalado. Unas palabras, a las que les han seguido las de sus compañeros. Todos ellos, invitados de honor al enlace.

Mientras que Núria Roca ha asegurado que fue una boda «muy divertida», aunque con escasez de comida, Juan del Val ha destacado, además de la excesiva duración de la ceremonia -con incendio de la sotana de uno de los curas que la ofició incluido-; la conversación que pudo mantener con Isabel Preysler, con la cual no había coincidido hasta ese momento. «Me dijo: me encantas en la tertulia, sobre todo cuando discutes con Tamara», ha contado. A su vez, Patricia Pardo ha señalado la calidad de los aperitivos. Unos que, por cierto, Pablo Motos no probó. «Hacía muy poco tiempo que había entrevistado a Pedro Sánchez y Feijóo y todo el mundo me quería comentar las entrevistas», ha contado el presentador. «Había momentos en los que parece que tenías cola», ha añadido Falcó.

Tamara Falcó y Patricia Pardo en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Tamara se ha mostrado, eso sí, muy esquiva, al hablar de su luna de miel y sobre los rumores que apuntan a un posible y temprano embarazo a consecuencia de un tratamiento natural para ayudar a su fertilidad. Es importante señalar aquí, que antes de poner rumbo a su idílico viaje, Tamara, al igual que Iñigo, tuvo que vacunarse, entre otras cosas, contra la Hepatitis A y la prevención antimalárica debido a su visita al Parque Nacional Kruger; lo que implica, sobre todo, debido a esta última, que requiere tomar una pastilla diaria de Malarone -por prescripción médica-, que Falcó no pueda considerar el embarazo al menos hasta pasados los próximos tres meses.