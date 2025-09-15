El susto médico que impidió a Sofía Vergara acudir a los Premios Emmy

Sofía Vergara ha sido una de las grandes ausentes de la 77ª edición de los Premios Emmy. Los galardones fueron celebrados en el Teatro Peacock de Los Ángeles, el pasado domingo, 17 de septiembre, y, a pesar de que se dieron cita los rostros conocidos más destacados de Hollywood, lo cierto es que la actriz mencionada no acudió, tal y como se pensaba que haría. Y es que sufrió un revés de salud de última hora, que le impidió cumplir con dicho compromiso.

«No llegué a los Emmy, pero llegué a urgencias. Perdón, tuve que cancelar. Me dio la alergia a los ojos más loca, justo antes de entrar en el coche», escribió en su perfil oficial de Instagram. Junto a estas explicaciones, la intérprete publicó un carrusel de fotografías en las que aparece con el ojo izquierdo notablemente hinchado, así como también ha compartido una escena en la camilla de un hospital y otra echándose agua en el ojo afectado desde los grifos del hospital.

Unas horas después de finalizar la gala, Sofía Vergara también ha compartido con sus seguidores un vídeo viral de la red con el que ha querido bromear sobre «los golpes que le da la vida», sacando a relucir su faceta más irónica y tomándose con humor lo que le había ocurrido. Y es que cabe destacar que la colombiana iba a ser la encargada de copresentar la exclusiva gala (liderada por el humorista Nate Bargatze) junto a otros actores como Stephen Colbert o Sydney Sweenes. Sin embargo, a última hora, tuvo que rehacerse el guion pensado por este inesperado revés.

Como era de esperarse, el post mencionado no ha tardado en llenarse de comentarios por parte de sus seguidores, los cuales le han deseado una pronta recuperación. «¡Mejórate pronto!», «Hasta con el ojo hueco esta mujer es hermosa», «Recupérate rápido, los problemas de vista son complicados», «Hermosa y admirable en todos los sentidos», «¿A lo mejor ha sido por utilizar maquillaje caducado?», «¡Que te mejores!», han escrito algunos internautas.

Sofía Vergara durante la presentación de su marca ‘Toty’. (Foto: Gtres)

Por ahora, Sofía no ha vuelto a dar detalles sobre su estado de salud, aunque todo parece indicar que ha quedado en un susto, aunque le ha salido caro, ya que ha podido disfrutar de la gala con el resto de sus compañeros de profesión. La 77ª edición de los Premios Emmy convirtió en gran triunfadora a la serie The Studio, así como también brillaron otros títulos como The Pritt o Adolescencia. Sin embargo, cabe destacar que Sofía Vergara no fue la única que se perdió esta gran evento. Actores como Eric Dane, quien recientemente anunció que padecía esclerosis múltiple, o Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, tampoco estuvieron presentes.