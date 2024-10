Victoria Federica ha reaparecido en un nuevo evento. La hija de la infanta Elena no quiso perderse la cuarta edición de los premios Forbes Best Content Creators 2024 celebrada en el Mercado de Motores de Madrid. En un primer momento, y como es habitual, posó en el photocall habilitado. Sin embargo, continuó optando por la misma fórmula de siempre: la de evitar hacer entrevistas in situ.

Sin embargo, al marcharse tuvo que enfrentarse a las preguntas de los periodistas, quienes preguntaron acerca de la polémica en la que se ha visto envuelto su abuelo Juan Carlos I y Bárbara Rey y los audios que publicó OKDIARIO en exclusiva. Si bien todo indicaba que iba a guardar silencio, hubo un momento en el que Victoria Federica no pudo más. Se paró en seco y suplicó que no hicieran más preguntas.

Victoria Federica posando en un evento. (Foto: Gtres)

La reacción de Victoria Federica

Si bien no suele responder, tomó la iniciativa. «Vale, chicos, por favor. Los premios súper bien. Muchas gracias», dijo. «Yo súper bien, ya está ¿vale?», añadió después algo nerviosa por la situación. «Me estáis agobiando», continuó diciendo mientras prosiguió con su camino. «Ya, por favor», insistió segundos antes de desaparecer entre la multitud.

Victoria Federica en un photocall. (Foto: Gtres)

Esta reacción de Victoria Federica llega después de que salieran a la luz las conversaciones entre el Rey Juan Carlos y Bárbara Rey, publicadas por OKDIARIO, en las que hablaban, entre otras cosas, de la reina Sofía.

El capote de Roca Rey a Victoria Federica

Por otro lado, también estuvo en el citado evento realizado en la capital madrileña Roca Rey, quien reapareció después de la brutal cogida que sufrió el 6 de octubre en la plaza de toros de Las Ventas con motivo de la Feria de Otoño. El torero Roca Rey presentaba una cornada con dos trayectorias de 15 centímetros en el músculo glúteo mayor y pronóstico grave, motivo por el que fue ingresado de urgencia. Afortunadamente, todo quedó en un susto y continúa con su recuperación.

Roca Rey posando en los premios Forbes 2024. (Foto: Gtres)

«La recuperación va rápida y bien (…) Ya puedo caminar mejor. Esta semana me gustaría empezar la rehabilitación y a entrenar poco a poco porque quiero estar en mi tierra que toreo el día 17 «, expresó. Después indicó que había asistido a la cita para apoyar a dos de sus grandes amigos: María García de Jaime y Tomás Páramo, quienes fueron galardonados.

Aprovechando esta reaparición, la prensa quiso saber también qué opina de Victoria Federica, otra de sus amigas más cercanas. «Es bonita, inteligente, sensible. Creo que reúne muchísimos valores imprescindibles en la vida», expresó. Sobre la relación de Victoria con los medios también se pronunció. «La han seguido desde muy niña y yo creo que eso choca bastante. Hay que entenderlo. Poco a poco la veo más abierta y muy feliz», añadió.