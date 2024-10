De Victoria Federica a Pelayo Díaz: el mundo influencer se da cita en los Premios Forbes

El Museo del Ferrocarril de Madrid ha acogido la tercera edición de los premios Forbes Best Content Creators, con los que FORBES reconoce a diez creadores de contenido en diferentes categorías: Best Content Creator 2024, Best Fashion Content Creator, Best Entrepreneur Content Creator, Best Lifestyle Content Creator, Best Motivational Photo And Video Content Creator, Best Sustainability Content Creator, Best Beauty Content Creator, Best Travel Content Creator, Best Podcast Content Creator y Best Content Creators Marketing Agency.

Hasta allí se han trasladado numerosos rostros conocidos del panorama de influencers españoles, como Pelayo Díaz, Elena Gortari, Carmen Peña, Rocío Camacho, Marina Rivers o María García de Jaime y su esposo, Tomás Páramo, entre muchos otros. La llegada de estos últimos ha llamado poderosamente la atención de los medios de comunicación congregados en el lugar expresamente para la ocasión, pues el matrimonio ha sido el gran ausente en el viaje a Punta Cana que María Pombo ha organizado por su 30 cumpleaños. «Esta semana para nosotros es muy importante y bonita a nivel profesional. A veces el deber manda, nos hemos tenido que quedar en Madrid pero eso no quita que nos queramos mucho y que celebraremos el cumpleaños de María a su debido tiempo», ha dicho Tomás sobre este asunto.

Tomás Páramo y María García de Jaime en los premios Forbes Best Content Creators. (Foto: Gtres)

Por la alfombra azul desplegada en el Museo del Ferrocarril de Madrid han desfilado también Marta Torné, Carla Flila o Victoria Federica. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha destacado en los últimos años por su faceta de influencer, ganando notoriedad más allá de su papel como miembro de la familia real española. Con un estilo de vida que combina moda, viajes y eventos exclusivos, ha logrado captar la atención de miles de seguidores en redes sociales, convirtiéndose en un referente del lujo y las tendencias. Para la ocasión Victoria Federica ha optado por un elegante vestido largo de color marrón oscuro, con un diseño ajustado, escote barco, y de manga larga, que se extiende hasta el suelo, dándole una apariencia estilizada y refinada. La joven ha completado el look con joyería discreta, como un collar y anillos, y un peinado sencillo con el cabello suelto y ondulado.

Por último, quien tampoco ha querido perderse el evento es Roca Rey, que recientemente fue dado de alta del Hospital Fremap de Majadahonda, después de solicitar la alta voluntaria, tras el percance sufrió en la plaza de toros de Las Ventas. El torero fue corneado por un toro de Fuente Ymbro en la sexta corrida de la Feria de Otoño de Madrid, resultando, según el parte médico, con una herida «en la cara posterior del tercio proximal del muslo derecho, con dos trayectorias: una hacia adelante de 15 cm, que produce destrozos en músculo isquiotibiales y contusiona el nervio ciático, y otra hacia dentro de otros 15 cm, que produce destrozos en el músculo glúteo mayor».

Andrés Roca Rey en los premios Forbes Best Content Creators. (Foto: Gtres)

Al igual que el año pasado, la gala de los premios Forbes Best Content Creators, la ha presentado Lidia Torrent. La que fuera presentadora de First Dates ha sorprendido con un vestido midi en blanco y negro, un diseño minimalista y elegante que destaca por su combinación de colores contrastantes. La parte superior de la prenda es blanca, con un corte halter que deja los hombros al descubierto, mientras que el cuerpo del vestido es negro, ajustado al torso y cadera, creando una figura estilizada. Lidia ha completado su look con unas sandalias de tacón negras y accesorios discretos.

Lola Lolita fue la máxima galardonada en los Forbes Best Content Creators 2023