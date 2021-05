Supervivientes | El ‘miedo’ de Olga Moreno y el adiós a Agustín Bravo

El cambio de día de ‘Conexión Honduras’, del domingo al lunes, no ha afectado para nada a la estructura del programa presentado por Jordi González, que este 24 de mayo ha dado comienzo a la semana con una gran responsabilidad nueva y diferente a la del pasado lunes, despedir definitivamente a uno de los tres concursantes que se encuentran en ‘Playa Destierro’: Palito Dominguín, Lola y Agustín Bravo. Pero antes de llegar a ese punto, la noche ofrecía muchos puntos fuertes, como el reencuentro entre Sandra Pica y Julen, que se han visto las caras por primera vez tras la extraña ruptura de la joven con Tom Brusse. Además, han dado la bienvenida a la última expulsada, Alexia Rivas, que ha hablado sobre su paso por el concurso.

Pero como siempre, lo primero ha sido la prueba de recompensa, para la que todos los concursantes se han esforzado al máximo, con la ilusión de comerse poco después un cocido. En parejas y demostrando equilibrio, han tenido que mantener de una pieza unas vasijas de barro con la única ayuda de sus pies. Una complicada prueba que han ganado Olga Moreno y Alejandro Albalá, que han conseguido -además de los tres cazos que han logrado todos- la oportunidad de quedarse con lo que sobrara.

Y aunque este día el tiempo ha estado calmado, una tormenta ha puesto en jaque a los concursantes estos últimos días y es que todos, tanto los supervivientes como los desterrados, han tenido que hacer frente a unas fuertes lluvias acompañadas de una bajada de temperaturas. A pesar de ello, han mostrado sus capacidades de supervivientes y han vencido al mal tiempo caribeño.

Palito ha sido quien peor lo ha pasado y es que llegó a desmayarse tras coger un poco de frío. Por suerte, la modelo está mejor y este lunes ha tranquilizado a todo el mundo a través del programa.

Arrepentida de sus palabras

El pasado jueves Olga Moreno fue la gran protagonista de la noche, al menos para los espectadores y es que la mujer de Antonio David Flores se sinceró como nunca hablando de su familia. Si bien instantes después de ‘explotar’ pidió perdón a los suyos diciendo «se me ha ido la boquita un poco», tras reencontrarse con sus compañeros se dio cuenta de todo lo que había dicho. «Me van a matar por hablar», fueron sus palabras. Y es que su preocupación era lo que Rocío pudiera pensar tras escucharla.

La ruleta de la suerte

En esta gala, los protagonistas de ‘Supervivientes’ han tenido su particular ruleta de la suerte. Por turnos, la han hecho girar para descubrir si les tocaba un ‘premio’ dentro de 4 categorías: bueno, malo, peor o muy malo. Ha habido sorpresas de todos los tipos. Por ejemplo, Alejandro Albalá se ha llevado 1 punto en la nominación; Omar se ha tenido que ‘esposar’ con Albalá hasta el próximo jueves, Lara se ha quedado ‘ciega’ durante dos días y Olga Moreno ha recibido la tarea de encargarse del fuego durante las siguientes noches.

Pocos han estado contentos con lo que les ha tocado, pero a pesar de todo han querido afrontar sus retos de la mejor manera posible. Muy diferente era lo que estaba sucediendo en Playa Destierro, pues este lunes era el día de despedir a uno de los tres náufragos: Agustín, Lola o Palito.

Adiós a la aventura

Finalmente, la audiencia ha decidido que el cuarto expulsado de ‘Supervivientes 2021’ sea el presentador Agustín Bravo.

«¡Me alegro tanto por vosotras dos! Lo estás bordando Lola y Palito, vais a llegar muy lejos. Gracias Mediaset, gracias a todo el equipo de ‘Supervivientes’. Me voy con pena porque me gustaría haber dado y demostrar que tengo ahí, ya lo comentaré, me voy feliz porque vuelvo con los míos. Gracias a todos los que me han apoyado», se ha despedido el extremeño. Antes de montarse en la barca, le ha enviado un mensaje a su mujer: «cariño, te amo. He sentido que os necesitaba más que nunca, pero he aguatando también por las dos, por ti y por Álex. Nos vemos en España, gracias por estar ahí».