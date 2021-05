Rocío Flores responde, muy emocionada, a Olga Moreno: «la echo de menos»

«No me hace bien que hable», dijo hace unos días Rocío Flores sobre los arranques de honestidad de Olga Moreno, que desde la isla de ‘Supervivientes’ la ha nombrado en más de una ocasión. Como es lógico, a la malagueña esta información no le ha llegado, por lo que ha seguido desvelando detalles de su vida familiar y haciendo que la hija de su marido sea protagonista de titulares por sus palabras.

Este jueves, sin ir más lejos, la malagueña le mandaba un emotivo mensaje. Sin poder contener las lágrimas y mirando a cámara, Olga Moreno decía: «Me gustaría decirle que perdón por esos abrazos que no le di, ella lo sabe. Sabe que he estado muy pendiente de su hermano siempre porque lo necesitaba y a lo mejor la he dejado más de lado. Que la quiero, que la amo y que espero que estén bien. Ha sufrido mucho esta niña de chica y no se lo merece…».

La respuesta de Rocío Flores

Aprovechando su presencia en ‘El programa de Ana Rosa’, Rocío ha aprovechado para responder a este alegato cargado de cariño y emoción. «Ella se acuerda de los tres, pero me gustaría también cómo se acuerda de su hija», ha dicho antes de que Joaquín Prat diera paso al vídeo, que la joven a visto con ternura en la mirada, haciendo esfuerzos para no emocionarse.

“En la isla tienes mucho tiempo para pensar de todo y hacer autocrítica. Desde siempre, de muy pequeñita, he tenido claras las necesidades de mis hermanos y yo, no tiene que pedir perdón, estoy eternamente agradecida por cómo nos ha tratado a los tres, a nosotros, que no somos sus hijos, y a su hija», ha comenzado diciendo Rocío.

«Me emociona verla hablar así de mí porque creo que tiene algo de culpa y no debería ser así», ha reiterado la hija de Rocío Carrasco, recordando algo que ha dicho en más que una ocasión, que «cada uno es libre de contar y decir lo que quiera».

Aún así, no ha dudado en afirmar que por supuesto viviría mucho mejor esta etapa tan complicada de su vida si Olga estuviera a su lado. «No te voy a mentir, sí. Es cierto. Es un pilar muy fundamental y el hecho de todo está pasando y que ella no esté, un abrazo… La echo de menos, pero estoy contenta de que este ahí», ha dicho emocionada, con la voz entrecortada.

Para terminar ha dicho que si pudiera decirle algo, le repetiría «lo mismo que le dije antes: que se olvide de lo demás y disfrute de su concurso».

Horas antes de sincerarse en directo y mandar ese mensaje a Rocío, Olga l e contaba a sus compañeros lo mucho que significa para ella: «Tengo muchas ganas de hablar con mi marido, pero con quien hablaría es con Rocío. Con ella la conexión es muy fuerte». «Ella ha sido nuestra cómplice durante 21 años, siempre ha tenido que cuidar de su hermano, le hemos dado una responsabilidad porque se la teníamos que dar, su única pena es porque dejó tanto tiempo a su hermano, cuando se vino, y esa pena todavía la sigue teniendo, también ha sido como su madre».

.@MorenooOlga se rompe al hablar de Rocío Flores: «Sabe que por encima de todo amo a su hermano. Por eso yo soy Dios para ella» 🔵 #SVGala7 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/nbqIWhcAHw — Supervivientes (@Supervivientes) May 20, 2021

Los días comienzan a hacer cuesta arriba y, aunque intenta no pensar en lo que ha dejado en España -como ella misma ha asegurado-, no puede evitar que su hija y los dos hijos de su marido regresen a su mente. «La he dicho muchas veces que la quiero, pero debería haberla puesto más hacia arriba», le contaba a Omar muy emocionada.

«Me he enfadado mucho con ella, he estado muy encima para que se haga una mujer y ahora estoy… No le he demostrado lo mucho que la he necesitado, lo bien que se ha portado. A veces me ha pedido un abrazo, pero como la veo más fuerte a ella y a los otros más vulnerables… Pero ella no se pone celosa. Que yo esté con su hermano así, por eso ella me daría la vida. Sabe que ante todo y por encima de todo amo a su hermano. Por eso, para ella soy Dios, pero ella también ha necesitado tener más abrazos míos».