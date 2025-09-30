Boris Izaguirre ha celebrado su 60 cumpleaños por todo lo alto. El presentador ha reunido en su casa de Madrid a sus íntimos, entre los que se encuentran numerosos rostros conocidos que no han querido perderse este aniversario de vida. Sin embargo, -al menos de cara a los medios, que pudieron captar los asistentes a su fiesta-, ha habido una sonada ausencia: la de Tamara Falcó.

La amistad de Tamara y Boris parecía indestructible hasta que unas declaraciones de la marquesa de Griñón sobre las diferentes condiciones sexuales de las personas molestó y mucho al colaborador televisivo, que estalló contra la hija de Isabel Preysler. Esto supuso un distanciamiento entre ambos e incluso Izaguirre no estuvo presente en la boda de la socialité con Íñigo Onieva. Poco tiempo después las aguas se calmaron y parecía que habían firmado la paz. Sin embargo, la hija de Carlos Falcó no ha estado presente en el cumpleaños del que fue su íntimo amigo. ¿No formaba parte de la lista de invitados?

Tamara Falcó y Boris Izaguirre en un photocall. (FOTO: GTRES)

La lista de invitados a la fiesta de Boris

Amaia Salamanca y Rosauro Varo, Ana Belén y Víctor Manuel, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo… Son algunos de los celebrities que el pasado 29 de septiembre acudieron a la casa de Boris ubicada en el barrio de Salamanca para festejar su entrada al sexto piso. Todos ellos fueron vistos con sus correspondientes bolsas de regalos para el anfitrión, como el cineasta Álex de la Iglesia, que portaba una de Taschen, una editorial alemana de libros de arte, arquitectura o diseño.

Durante el día, el portal de su edificio se llenó de repartidores de globos u otros elementos decorativos para recibir a sus invitados, así como regalos por parte de las personas que seguramente no pudieron estar presentes. Sin embargo, ni rastro de una de las personas que ha formado parte de su núcleo duro. Durante la noche, las cámaras captaron la entrada y salida de sus invitados, que no dudaron en atender a los medios -como Eugenia Martínez de Irujo, que reaccionó a la intervención de Sonia Moldes en ¡De Viernes!-.

La gran sorpresa de la noche fue la ausencia de Tamara Falcó. Solo horas antes de que comenzara la velada, las cámaras de GTRES captaron al protagonista de la noche, que reaparecía muy sorprendente ante la fiesta que había organizado su marido, Rubén Nogueira. «Rubén ha organizado una cosa, voy a buscar jamón. Lo celebraremos en casita, tranquilamente. Me imagino que Rubén ha organizado todo», dijo. No obstante, quiso dejar claro que aunque conocía que efectivamente había una fiesta, no sabía las personas que iban a acudir y que por lo tanto no sabía si su esposo había invitado a la marquesa de Griñón: «No es sorpresa, pero no tengo el control de quiénes vienen. No lo sé si viene Tamara».