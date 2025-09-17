Eugenia Martínez de Irujo implacable contra Montoro: "Me alegro de todo lo que le está pasando"

Eugenia Martínez de Irujo acudió el pasado martes, 17 de septiembre, a la premier de la nueva serie de Netflix, El refugio atómico. Su trama se basa en el escondite que un grupo de multimillonarios ha pagado para resguardarse de una amenaza de un conflicto global sin precedentes. Es por ello por lo que, como no podía ser de otra manera, los reporteros han querido preguntar a todos los asistentes al evento sobre sus refugios favoritos, así como también han cuestionado qué personas meterían en un búnker para que no volvieran a salir. En referencia a esta última, Eugenia Martínez de Irujo, una de las invitadas a la premier, no tuvo inconveniente en responder alto y claro que metería a Cristóbal Montoro, el ex ministro de Hacienda que fue imputado por crear «una red de influencias» para favorecer a empresas que contrataron a su despacho y lucrarse con ello entre 2011 y 2018.

«Yo en un búnker atómico metería a Montoro, el ex ministro. Le tengo una manía horrorosa», comenzaba a decir sin pelos en la lengua. «Ha arruinado a muchos amigos míos artistas y no hay derecho. Me alegro de todo lo que le está pasando», sentenciaba. Por otro lado, sin querer entrar en mayores detalles, Eugenia se mostraba muy feliz por el nacimiento del tercer hijo de su sobrino, Fernando Fitz-James con Sofía Palazuelo.

Eugenia Martínez de Irujo en la premier de la serie ‘El refugio atómico’. (Foto: Gtres)

Así, una vez más, Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a sacar su faceta más sincera, sin temor a las repercusiones públicas que puedan surgir a raíz de sus declaraciones. No obstante, lo cierto es que en las últimas horas no ha sido la única. Durante una reciente entrevista que concedió a Onda Cero, Lolita Flores confesó que era una de las víctimas del caso Montoro. «Me compré un piso y lo vendí cuando estaba el señor Montoro ejerciendo como Ministro de Hacienda. Me da ganas de llamarle y decirle que me devuelva los dos millones de euros que me quitó […] Pagaba por ingresos, pero luego se me hacían inspecciones. Y como a mí, a muchos artistas en este país. Pero una cosa es pagar impuestos y otra, que te hagan inspecciones sin venir a cuento y que ese dinero que te han quitado vaya a otros lugares que no tienen que ver con los servicios públicos», manifestaba.

Cristóbal Montoro. (Foto: Gtres)

Mientras varios rostros conocidos se pronuncian, Cristóbal Montoro continúa a la espera de una resolución judicial que dictamine su futuro, siendo pocos los datos que se conocen sobre él. De hecho, lo último que salió a la luz es que el pasado mes de julio, sopló las velas de su 75º cumpleaños, muy probablemente rodeado de sus seres queridos.