En los últimos días, la supuesta relación entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, hermana del actor Mario Casas, ha causado revuelo en la crónica social de nuestro país. La dupla ha sido captada, en actitud muy cómplice y cariñosa, por las calles de Madrid; lo que ha hecho evidente que ambos estarían conociéndose de una manera muy especial. Según ha trascendido, el interés entre los dos colaboradores de televisión habría surgido en el programa TardeAR, presentado por Ana Rosa Quintana, donde ambos participan en la ‘mesa VIP’. En este sentido, dado que la abogada se unió al equipo el pasado verano, coincidiendo con la ausencia vacacional de su ahora amigo especial, se estima que el romance podría haber comenzado a partir de septiembre, cuando empezaron a encontrarse regularmente en plató.

Sea como fuere, lo cierto es que por el momento ni Álvaro Muñoz Escassi ni Sheila se han pronunciado al respecto de la noticia. Sí lo ha hecho, no obstante, Hiba Abouk, a quien se relacionó con el ex concursante de Supervivientes hace varios meses, coincidiendo con la ruptura de él con María José Suárez después de tres años juntos. «No me sorprende nada», han sido las primeras palabras de la intérprete de El Príncipe. «Me parecería estupendo, no hay ningún problema. No me sorprende nada en este mundo con la que está cayendo», ha añadido.

Hiba Abouk por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Además, en un intento por demostrar la buena relación que mantiene con Álvaro Muñoz Escassi, Hiba Abouk ha expresado que «me alegro un montón porque es un tío al que quiero un montón». Además, la actriz ha dejado atrás cualquier posible implicación sentimental con Escassi, y no ha dudado en elogiar a la que podría ser la nueva pareja sentimental del jinete. «Ojalá les vaya bien. Sheila es divina, es muy mona».

Cronología del supuesto romance entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas