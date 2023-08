Sheila Casas, hermana de Mario Casas, ingresada en el hospital

El clan Casas ha pasado a la esfera pública gracias al talento como intérpretes de Mario y Óscar. No obstante, la unión familiar que siempre han transmitido ha hecho que el resto de los hermanos (Cristian, Sheila y el pequeño Daniel) sean también aclamados por los fans de los actores. Tanto es así que Sheila, la mayor junto al protagonista de Tres metros sobre el cielo, ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de las influencer. La joven cuenta con más de 435 mil seguidores en Instagram y es de costumbre contar con su presencia como invitada en grandes eventos de conocidas marcas con las que colabora. No obstante, sus últimas apariciones en las redes han encendido todas las alarmas acerca de su estado de salud.

Tal y como ha compartido Sheila a través de sus stories de Instagram, se encuentra ingresada en el hospital tras haber obtenido los resultados de unas pruebas médicas cuyos valores no eran los adecuados. «Me toca otro día más aquí», escribía esta misma mañana mientras enseñaba el desayuno que le habían preparado compuesto por galletas y té. Pese a que todavía continúa esperando los resultados definitivos que confirmen lo que realmente tiene, parece que los días que lleva ingresada han servido a los médicos para observarla y descartar alguna patología grave, aunque, al parecer, todo indica a que muy probablemente se deba a una inflamación del hígado.

Sheila Casas en el hospital/ Instagram

Pese a que los días en el hospital se hacen largos, Sheila está intentado utilizar el humor que tanto le caracteriza para poder hacer más amena su estancia en el hospital. Sin ir más lejos, cuando esta mañana enseñaba a sus seguidores el desayuno, ha bromeado con la incertidumbre de no saber cuando recibiría el alta médica: «Realmente me han cogido cariño. No quieren que me vaya y no saben cómo hacerlo», escribía. Por otro lado, las visitas no han cesado en ningún momento durante su ingreso. Ayer mismo compartía una dulce estampa junto a sus amigas, quienes acudían a visitarla con la mejor de sus sonrisas. Una de ellas estaba embarazada e intentando hacer reír al resto, bailaba con su incipiente tripa en la habitación. «Mirad por favor esta mujer. ¿Puede tener el cuerpo más perfecto de una persona embarazada?», reaccionaba Sheila desde la cama del hospital entre risas.

Sheila Casas en el hospital/ Instagram

A la par que las visitas, Sheila está recibiendo también muchas muestras de cariño en forma de regalo. Así lo ha mostrado en sus redes, donde sin desvelar quien ha sido la persona que se lo ha mandado, ha enseñado un peluche con un corazón donde aparece escrito: ‘Te amo’. «Hay alguien que me está mirando con ojos sabrosones», decía mientras enseñaba el regalo que había recibido y escribía que «había ligado». Aunque se le ha conocido alguna que otra pareja, a día de hoy Sheila mantiene en los hilos más discretos su ámbito sentimental, por lo que prefiere no desvelar si hay alguna persona que ocupa su corazón en estos momentos. No obstante, este regalo deja abierta la posibilidad de que exista un nuevo rumbo en su vida sentimental.