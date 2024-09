Después de un verano donde ha sido la protagonista indiscutible de la crónica social del país, María José Suárez ha decidido reinventarse en las redes sociales. Tal y como publicó el 22 de septiembre, ha inaugurado una nueva sección en su perfil de Instagram que se llama Cocino los domingos.

Mediante un post mostró unas pequeñas pinceladas de cómo hace su primera receta. Se trata de un tradicional cocido madrileño. «Domingos bonitos. Queda inaugurada la temporada Cocino los domingos. ¿Os comparto la receta del cocido?», escribió.

María José Suárez, por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

De esta manera, la que fuera Miss España en 1996 se atreve a dar un paso más en el universo 2.0. Una decisión que coincide con la participación de Hiba Abouk en la nueva entrega de MasterChef Celebrity. Espacio gastronómico de TVE en el que se ha convertido en una de las favoritas.

Marçia José Suárez cocinando. (Foto: Redes sociales)

Triángulo amoroso

El nombre de ambas se colocó en el ojo del huracán tras la ruptura de María José y Álvaro Muñoz Escassi. Tras la separación de la pareja, se relacionó al jinete con la protagonista de la mítica serie El Príncipe. Lo primero que se supo de ellos es que fueron vistos en la fiesta que organizó José Luis López Fernández, conocido como El Turronero, con motivo de la primera comunión de su nieta Carlota. Cita que tuvo lugar en Jerez a la que acudieron un sinfín de rostros conocidos. Entre ellos, destacó la presencia de Álvaro Escassi e Hiba Abouk, quienes se mostraron muy cómplices. Además, estuvieron alojados en el mismo hotel. Desde el programa Fiesta, de Telecinco, indicaron que Hiba y Álvaro desayunaron juntos al día siguiente.

Hiba Abouk en ‘MasterChef Celebrity’. (Foto: TVE)

Tras este encuentro público trascendió que disfrutaron de una comida en un restaurante italiano en Madrid. Para evitar llamar la atención entraron y salieron por la puerta de atrás del establecimiento, que se encuentra en un callejón, muy cerca del parque de El Retiro de la capital madrileña. Eso no es todo porque también se dejaron ver mientras disfrutaban de una escapada romántica en Túnez. Según Semana, Escassi e Hiba se alojaron en el exclusivo hotel Only Adults La Badira, del país de África del Norte. Un resort de lujo con increíbles al mar, situado en Hammamet. Sin embargo, la actriz llegó a negar que fueran algo más. «No hay nada. No hay nada que confirmar ni que desmentir. Siento que estéis con el calor que hace aquí, siguiéndome (…) Entiendo vuestro trabajo, pero entenderme a mí también. No hay nada más, no hay nada», aseguró.

Por su parte, María José Suárez ha continuado su vida ajena a la vinculación entre su ex y la intérprete, quienes se conocieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.