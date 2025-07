El sorprendente plan de Iván Espinosa de los Monteros en Madrid: una diva, brillos y pop internacional

Jennifer López ha encendido Madrid. La diva del Bronx ha puesto a bailar a la capital de España en un concierto multitudinario que ha acogido en torno a 15.000 personas este domingo, 14 de julio, en el Movistar Arena. Una declaración de intenciones y demostración de talento en la que JLo puso todo de su parte para reafirmarse como una de las grandes reinas del pop internacional. Un auténtico despliegue en el que no faltaron los medios audiovisuales más punteros, los brillos y su espectáculo más arrollador. Los asistentes no solo han vibrado con los temas más memorables de su carrera, sino que también se deleitaron con una hipnótica puesta en escena.

Hasta esta construcción destinada a la celebración de eventos culturales y deportivos se han trasladado numerosos rostros conocidos que no han querido perderse el recital. Pero la presencia de Iván Espinosa de los Monteros, ex diputado del Congreso de España por el partido Vox, ha llamado especialmente la atención. Tal y como han podido captar las cámaras de la agencia Gtres, el ex político caminó por las inmediaciones del recinto que albergaba el evento en solitario. Para este distendido plan, ha optado por la comodidad vistiendo un polo azul marino de manga corta, pantalones grises y deportivas.

Iván Espinosa de los Monteros en una boda. (Foto: Gtres)

Otros, que tampoco se han querido perder la esperada cita, han sido la televisiva Nagore Robles, que se ha deshecho en halagos hacia la estadounidense. «Es maravillosa», ha declarado. Raquel Rodríguez y su hija o Juan Peña han vivido de igual forma esta experiencia. Los reporteros han aprovechado la oportunidad para preguntarle al cantante acerca de la situación del clan Campos, del que es buen amigo. Una guerra familiar sobre la que ha evitado pronunciarse. El intérprete ha bromeado con la posibilidad de conocer a la artista y se ha mostrado ilusionado con la idea de hacer un dueto, entre risas. De igual manera, se ha mostrado muy contento con su trayectoria laboral y ha señalado que se encuentra pleno y con mucho trabajo.

JLo en su concierto de Madrid. (Foto: Gtres)

El impactante vestuario del show

Es por todos conocido que Jennifer López es una auténtica diva en su plano y, como no podía ser de otra manera, así lo reafirmó durante todo el tiempo que duró la velada. Una imponente y muy estudiada aparición sobre el escenario hizo brillar a la neoyorkina ante la estupefacción de todos los miembros del público. Comenzó el show enfundada en un brillante mono dorado de estética futurista cuajado de brillantes y con un pronunciado escote. A su lado se contorneaban numerosas bailarinas con otra malla de color azul en perfecta sintonía con la protagonista y con la decoración del espacio.

JLo en su concierto de Madrid. (Foto: Gtres)

A medida que avanzaba el concierto, López hizo varios cambios de vestuario, siendo uno de ellos un icónico estilismo que defiende a la perfección. Al outfit anterior ha añadido una espectacular chaqueta con flecos dorados en las mangas que ha manejado con absoluta soltura y completamente engamada, con una gorra y unas botas de mosquetera con incrustaciones doradas y vertiginosos tacones con plataforma.