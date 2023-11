Sonsoles Ónega se rompe en directo: «Pido disculpas…Es muy duro»

Sonsoles Ónega ha vivido, este jueves, una montaña rusa de emociones en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 que presenta desde octubre de 2022. La veterana presentadora, se ha visto desbordada por el desgarrador testimonio en plató de la madre de un joven que ha sufrido bullying hasta en cuatro centros educativos. Es digno de mención aquí que hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, un grave problema que afecta a millones de escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria en todo el mundo y que causa al menos 200 muertes en forma directa cada año.

En concreto, ha sido la impotencia del relato de la madre, así como del propio protagonista de la historia, Antonio -también presente en el set-; sobre la violencia sufrida y los numerosos intentos, por ello, de suicidio del joven, lo que han hecho a Sonsoles derrumbarse y romper en lágrimas. «Decían que daba asco y que olía mal. Me intenté suicidar muchas veces. Se me quitaron las ganas de vivir», ha dicho el joven. «Los niños lo manejaban como les daba la gana. En el colegio decían que el problema era mío, que me inventaba las cosas y se las metía en la cabeza a él. Que yo estaba loca», ha asegurado la madre.

Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

«Un niño no miente», ha dicho, con indignación, la periodista que, inmediatamente después, ha pedido disculpas a la audiencia por haber perdido la compostura: «Pido disculpas, pero es que ver a un niño decir que se ha querido suicidar muchas veces, y que tiene la edad de nuestros hijos…», han sido sus palabras.

Pero Ónega no ha sido la única. Uno de los rostros habituales del programa, Miguel Lago, tampoco ha podido evitar emocionarse con la historia y, con los ojos llenos de lágrimas, ha expresado: «Es que esta es la realidad. Hay un patrón repetido de manera constante, que es lo más ofensivo de todo esto. Podemos escuchar miles de testimonios como este, repetir que se lo negaban todo en el colegio, que ningún profesor le ayudaba, que le llamaban loca a la madre, que le echaron a los servicios sociales encima por quedarse con el niño en casa…Lo bueno que tiene este testimonio es lo que yo le he dicho tantas veces a mis hijos, que al final los buenos ganan. Por eso Antonio mañana va a ir al colegio y ahora tiene amigos, porque los buenos ganan siempre».

Sonsoles Ónega en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

No es la primera vez que Sonsoles se rompe en directo