Sonsoles Ónega ha vivido una de las noches más especiales de su vida. La presentadora de ‘Ya es mediodía’ ha sido una de las protagonistas de la nueva entrega de ‘Volverte a ver’, formato presentado por Carlos Sobera. Durante su paso por el plató del mítico espacio, la comunicadora ha recibido la sorpresa de tres amigas periodistas que conoció en sus años como reportera en el Congreso de los Diputados. Aunque eso no ha sido todo. La ocasión lo ha requerido y la escritora, también ha abierto su corazón al hilo conductor del formato cuando ha visto una imagen de su abuela Soledad reflejada en la pantalla.

La abuela materna de Ónega, de 94 años, enviaba un mensaje cargado de sentimiento y emoción con el que recordaba a la presentadora cuando era pequeña. “Soy la abuela de Sonsoles, es muy trabajadora. De pequeña era un trasto porque corría por todas partes, ahora está muy civilizada y está bien, pero de niña muy mal”, dijo con humor Soledad. Sin embargo, poco después de esta grabación, fallecía. «Mi abuela tiene 94 años. Nos ha criado», ha dicho llorando la periodista tras ver el vídeo.

A través de las redes sociales Sonsoles compartió una fotografía del cementerio donde descansa este miembro tan especial de la familia para ella y, escribió un mensaje. «Ahora sí… mi abuelita. Viaja bonito», dijo la comunicadora, quien se encontraba muy unida a su abuela. De hecho, Soledad no es la primera vez que le daba una sorpresa a la autora de ‘Mil besos prohibidos’. En la Semana Santa de 2019 se presentó en el programa de ‘Ya es mediodía’ para sorprender a su nieta y presumir de una de sus recetas estrella: las torrijas. Ambas protagonizaron un encuentro repleto de amor, cariño y complicidad. “No fardo yo ni nada de las torrijas de mi abuela”, expresó la conductora del formato.

Para la hija de Fernando Ónega, su abuela era su debilidad. En una entrevista en la COPE de 2017, confesó cuál era su secreto para no ponerse nerviosa cada vez que hacía un programa o pisaba un plató de televisión. “Pienso que la cámara es mi abuela Sole, que tiene 90 años, y a ella se lo cuento todo. Tiene que entender lo que contamos y es así como intento concentrarme. Me ha enseñado a trabajar y ahora que se está haciendo mayor, me enseña a envejecer con esa vitalidad que tiene”, aseguró Sonsoles.

Pese a que la periodista es muy discreta en todo lo relacionado con su vida privada, lo cierto es que con Sole -como llamaba cariñosamente a la progenitora de su madre-, no ha escondido la devoción y el amor que siempre ha sentido y siente por ella.