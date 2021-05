Sonsoles Ónega desvela sus planes para el verano

La periodista Sonsoles Ónega se caracteriza por su gran discreción y por no prodigarse en eventos sociales. Pese a ello, no quiso faltar a su cita con los Premios Optimistas Comprometidos, donde fue la encargada de entregar el galardón en la categoría de libertad de expresión. La presentadora del programa de Telecinco `Ya es mediodía´ se mostró encantada de estar en este acto en el que lució un traje pantalón negro, que acompañó de un top azul, con el que estaba radiante. “Las nominadas son unas mujeres poderosísimas, con lo cual cualquiera de las que gane va a estar muy merecido, porque llevan toda la vida luchando por los Derechos Humanos, por las desigualdades y, sobre todo, por las injusticias”. Finalmente, la estatuilla fue a parar a manos de Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Supremo de Polonia.

Durante el evento celebrado en Madrid, desveló su deseo de recibir cuanto antes la vacuna de la covid lo que le haría posible vivir mucho más tranquila. “Yo todo el día estoy mirando los mensajes, aunque la Comunidad de Madrid ha dicho que a los de 40 nos vacunan en junio. Así que la semana que viene actualizan los mensajes y a ver si me entra ya”. Esto le permitiría disfrutar de un gran verano, el primero que pasa junto a su actual pareja, el arquitecto César Vidal, al que conoció gracias a unos amigos comunes.

Muy posiblemente se marchará de viaje vacunada pues, como adelantó a los micrófonos de la agencia Gtres, no se tomará el merecido descanso estival hasta agosto. “Ojalá sea así porque quieras o no, la sensación de haberte vacunado debe darte una tranquilidad tremenda”. En lo que no quiso entrar es si su novio pasará unos días de vacaciones con ella y si se marchará fuera de España. Como gran experta en comunicación, supo esquivar la pregunta de la mejor de las maneras posibles: “Bueno, Galicia seguro y luego ya veremos. Como no sabemos qué te van a pedir para viajar a según que sitio y si vamos a estar vacunados, todavía está todo un poco con pinzas”. Vamos a tener que esperar unas cuantas semanas para tener respuesta a este interrogante que quizá será desvelado con la publicación de alguna fotografía de Sonsoles Ónega y César juntos.

La gran amiga de la reina Letizia siempre ha sabido mantener en un plano muy discreto todo lo que tiene que ver con su vida personal. A sus 43 años, Sonsoles Ónega cuenta con un matrimonio fracasado a sus espaldas. Era el pasado mes de agosto cuando se conocía su ruptura de Carlos Pardo Sanz, su pareja durante casi doce años y padre de sus dos hijos, Yago y Gonzalo. Solo sus más cercanos supieron la noticia de su separación de su propia boca, así como sus padres a los que está muy unida. Su progenitor, el también periodista Fernando Ónega, ha sido una de las personas en las que más se ha apoyado y en quien ha tenido todo un referente tanto en el terreno personal como en el profesional.