Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega han protagonizado un divertido momento, en pleno directo. Como cada mañana, la veterana periodista ha dado paso a su compañera para avanzar los temas que se iban a tratar en ‘Ya es mediodía’. Sin embargo, un malentendido por parte de la escritora de ‘Mil besos prohibidos’ ha provocado el ataque de risa de ambas y, a pesar de que Sonsoles quería continuar informando a los telespectadores, no ha podido articular palabra. Afortunadamente, la conductora de ‘El programa de AR’ ha intervenido para dar paso a publicidad y echar una mano a la comunicadora, que no podía parar de reírse.

Todo ha comenzado minutos antes de la conexión con Sónsoles Onega, cuando Ana Rosa y el resto de colaboradores estaban abordando la última hora de ‘La Casa Fuerte 2’, cuando Cristina Tárrega ha criticado a Asraf Beno por haber arremetido contra Isabel Pantoja en un momento especialmente complicado para la mediática familia. “Yo no dejo que nadie externo diga nada de los míos. Si yo hablo de mi perro, hablo yo, pero no consiento que nadie hable mal de mi perro porque es mío”, ha comentado la tertuliana, visiblemente molesta con la actitud del novio de Isa Pantoja.

En ese preciso momento, el programa llegaba a su fin y Ana Rosa ha cortado a su compañera para dar paso al espacio de ‘Ya es mediodía’, a la vez que lanzaba un último comentario, haciendo alusión a las mascotas de Cristina Tárrega y Sonsoles Ónega: “Tu perro es monísimo y el perro de Sonsoles es monísimo también”. “¿El qué es monísimo? Que no te oído”, ha preguntado la periodista cuando Ana Rosa le ha pasado el testigo. “¡Ah! ¿El pelo?”, entendía sin acierto Sonsoles, generando las carcajadas de Ana Rosa Quintana y el resto de colaboradores del programa.

Después de que Ana Rosa aclarara a Sonsoles que se refería a su perro, no a su pelo, Ónega se ha dado cuenta de su confusión y no ha podido evitar romper a reír. “¡¡El perro, abuela!!”, ha recalcado Quintana, despertando aún más las carcajadas en su compañera. Tras este inesperado ataque de risa de las presentadoras, la conductora de ‘Ya es mediodía’ ha sido incapaz de continuar adelantando los temas de actualidad que, a continuación, iba a tratar en el programa, por lo que Ana Rosa Quintana ha instado irse a publicacidad. “Ahora volvemos, ríete a gusto hija que hace falta reírnos”, ha comentado con acierto la presentadora. Finalmente, la presentadora de ‘El programa de AR’, ya recompuesta, se ha despedido definitivamente de la audiencia dando paso a su compañera de risas: “Ahora sí les dejo con Sonsoles y no le digo más tonterías ya”. Cosas del directo.