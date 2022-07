Sonia Ferrer y Sergio Fontecha ya son marido y mujer

Un año y medio después de que saliera a la luz su relación, Sonia Ferrer y Sergio Fontecha han puesto el broche de oro a su historia de amor dándose el ‘sí, quiero’ en una emotiva ceremonia civil. Bajo la lluvia y con los sentimientos a flor de piel, la presentadora y el inspector han celebrado su relación por todo lo alto en El Patio de Ángela, una finca situada entre Valdemorillo y El Escorial.

Como dicta la tradición, el primero en caminar hacia el altar ha sido Sergio que, acompañado por su hermano Jonathan y su perro Parche, ha emocionado a los allí presentes al ritmo de All of me, una de las canciones más románticas del repertorio de John Legend. Pocos minutos después, Sonia ha caminado hacia el altar con Can’t help falling in love de fondo y del brazo de su padre, Josep Ferrer. La novia, además, ha contado con un cortejo nupcial muy especial, formado por su hija Laura, sus sobrinos, su poni Toffee y su perra Duna. Sin duda, un enlace de lo más original.

En ese momento, por fin se ha desvelado el secreto mejor guardado, el vestido de novia. Tal y como ha comunicado ¡Hola! en exclusiva, se trata de un diseño de Aire Atelier formado por una falda de 70 metros de tul, un corpiño de encaje de chantilly con aplicaciones de guipur colocadas a mano y escote pronunciado. “No voy a parecer disfrazada y tendrán mucho que ver con mi forma de ser”, adelantó el pasado mes de abril. Un estilismo muy romántico que, pese a no ser su idea inicial, se ha convertido ya en el vestido de sus sueños.

En cuanto al beauty look, la presentadora ha apostado por la naturalidad y los tonos nude. Resaltando las facciones de su cara, Sonia ha lucido unos ojos rasgados y unos labios con gloss, con el objetivo de dar frescura e hidratación al rostro. Tal y como han comunicado desde el magazine, la novia tenía muy claro lo que quería para ese día, pues después de más de 20 años trabajando en televisión, conoce a la perfección cuál es el maquillaje que mejor le sienta. “Romántico y elegante y, al mismo tiempo, fresco y jovial”, así han definido el beauty look desde el citado medio. En cuanto al peinado, la novia se ha decantado por un semirrecogido con dos trenzas y una diadema de paniculata natural hecha a mano. Una opción de lo más cómoda y desenfadada que ha sido un acierto en toda regla. Y es que, a veces menos es más, y Sonia ha conseguido colarse entre las novias más elegantes del año.

Un enlace que ha puesto el broche de oro a un año y medio de relación. Un amor que llegó a la vida de la presentadora cuando sus esperanzas por volver a enamorarse habían quedado ya en el olvido. Sin embargo, el licenciado en Derecho y Ciencias Policiales consiguió robarle el corazón, convirtiéndose ya en uno de los tándems más consolidados del panorama nacional.