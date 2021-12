Después de la tormenta siempre llega la calma, y si no que se lo digan a Sonia Ferrer. Tras haber tenido que sufrir la pérdida de un amigo y el accidente de su hija Laura, la actriz ha dado comienzo a una etapa de su vida mucho más feliz y enamorada. Su actual pareja se ha consolidado como uno de sus grandes apoyos en tan difíciles momentos, motivo por el cual ahora quiere disfrutar del máximo tiempo posible a su lado. Así lo ha confesado ella misma en su reaparición pública por la presentación del espectáculo Circus Festival en Madrid.

El evento ha contado con la presencia de grandes rostros conocidos a nivel nacional, pero sin duda el de Sonia fue uno de los que más destacó por su felicidad. Su alegría ha conseguido contagiar a algunos de los allí presentes: “Si el amor me rejuvenece bienvenido sea”, decía entre risas. Además, ha aprovechado para explicar cuáles son sus planes navideños y de futuro, aunque eso sí, en todos estará su queridísimo Sergio Fontecha: “Con lo que me gusta a mí la Navidad, una luz, una fiesta, una celebración, la familia… Bueno, este año la familia nos juntaremos lo justito, visto que seguimos todavía mal con la pandemia”, confesaba un tanto apenada. No obstante, tendrá oportunidad de disfrutar de estas fechas en compañía de su pequeña Laura: “Seguramente me junte con la familia cuando la niña esté conmigo estas fechas, los días que esté conmigo y los que no esté, probablemente comeré turrón, pero me quedaré en casita”, confirmaba Sonia. Y es que esta época no sería igual sin la compañía de su hija, con quien hace los planes más típicos cuando se acerca el día 24 de diciembre, como decorar la casa: “Hay una delgada línea entre el espíritu navideño y un bar de carretera, pero a mí me gusta mucho la decoración navideña. De hecho lo tenemos puesto desde principios de noviembre. Decoramos, cocinamos, comemos polvorones…”, explicaba ilusionada.

Como no podía ser de otra manera, la relación entre la hija de Sonia y su actual pareja es excepcional: “Laura se lleva fenomenal con Sergio, a veces incluso me pone un poquito celosilla, porque se cuentan cosas y yo he sido la primera a la que le han contado todo”, desvelaba con una sonrisa de oreja a oreja. Pero lo cierto es que aún no se le ha pasado por la mente eso de convertirse en madre de nuevo: “Es una puerta que no hace falta cerrar porque se cierra sola. Aunque hay quien me ve como una adolescente, es una puerta que se cierra sola. No me lo he planteado, sinceramente. Estoy tan bien ahora, me siento tan bien en todos los sentidos que no lo necesito”, aseguraba con firmeza.

Tan solo un ámbito de su vida no va como le gustaría. La relación entre la actriz y su expareja, Marco Vricella, no es del todo idónea, aunque ella misma ha asegurado que le gustaría que la situación cambiara: “A mí me habría gustado tener buen rollo desde el minuto uno. No os voy a engañar, para qué te voy a decir que nos llevamos muy bien si es mentira. No nos llevamos muy bien, pero es el padre de mi hija y eso para mí es importantísimo”, apuntaba, dejando entrever que entre ellos tan solo existe una “relación cordial”.