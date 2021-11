Espeluznante. No hay otro adjetivo para definir el duro episodio que ha tenido que vivir Sonia Ferrer en su propia piel. La presentadora ha tenido que lamentar el fallecimiento de un buen amigo suyo, pero la crueldad ha sido tal que se ha enterado el mismo día que había quedado con él. Ha sido ella misma quien ha querido contarlo a través de sus redes sociales con un relato que ha sobrecogido a todos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonia Ferrer (@soniaferrer)

Sonia Ferrer desvela que habían quedado ese mismo día: «Ahora mismo debería estar contigo, cerveza en mano (vino para mi), riéndonos de nuestras hazañas mientras aprovechamos para hacer terapia», comienza diciendo. «Eso de yo te doy consejos a ti y tú a mi y luego no hacemos ni puñetero caso de lo dicho. En lugar de eso, estoy intentando recomponerme para ir al tanatorio a despedirme de ti. #DEP #yateechodemenos 💔», ha zanjado con una profunda tristeza.

Las muestras de cariño no se han hecho esperar. Amigas como Carmen Lomana, Nacho Montes, Silvia Jato, Marta Riesco y Marta Robles han publicado mensajes de ánimo en sus redes sociales. Todo un drama inesperado. Ella ha querido recordarle publicando fotos de su amigo Guillermo. En una de ellas se le ve jugando con su perro.

Sin embargo, la que más helados ha dejado a sus seguidores ha sido un pantallazo de la conversación que Guillermo y Sonia Ferrer tuvieron para verse. En ella esbozan un plan después de «ponerse al día». «¿Sábado? ¿Comer? ¿Tarde? Prefiero a noche«, le escribía su amigo. «¿Cenamos el sábado? ¿Merendamos? Lo que quieras», le contestaba Sonia Ferrer. Una pérdida que ha sentido mucho porque era uno de los amigos más cercanos, con quien más complicidad y confianza tenía.

Sonia Ferrer era protagonista también el pasado mes de septiembre con unas declaraciones sobre el cáncer. Lo hizo a propósito del fallecimiento de la fotógrafa Olatz Vázquez, quien no pudo superar un cáncer gástrico con metástasis abdominal. Esto removió en ella sentimientos de «impotencia, rabia y dolor» porque cuando era adolescente sufrió un cáncer que no fue diagnosticado correctamente. La ex de Álvaro Muñoz Escassi firmó una contundente declaración que no dejó indiferente a nadie: «Me tomaba cualquier medicina que pillase, me pinchaba Nolotil, me tragaba Voltarén, me pinchaba relajantes musculares a todas horas…me destruí. Llegué a decirle a mi familia que me iba a morir, que me abriesen para ver qué es lo que tenía».

Actualmente, Sonia Ferrer comparte su vida con Sergio, un policía nacional junto a quien mantiene un discreto romance. Los dos quieren ir paso a paso, afianzando su romance. No obstante, ya se les ha visto muy apasionados. Él trabaja en la Unidad de Intervención Policial’ (U.I.P.), cuya misión es garantizar la seguridad pública con la misión de actuar en todo el territorio nacional, principalmente en los supuestos de prevención y de peligro inminente o de grave alteración de la seguridad ciudadana.