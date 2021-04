Sonia Ferrer, todo pasión con su novio policía

Hace algo menos de un mes, Sonia Ferrer daba la mejor de las noticias, volvía a tener pareja. Una confirmación que realizaba después de que se les vieran juntos visitando en Museo Sorolla de Madrid y que confirmaba ella misma en el programa ‘Buenos días Madrid’, del que es colaboradora. Sus compañeros le preguntaron si el chico era “su nuevo confidente”, a lo que la presentadora respondía divertida: “A los confidentes no les dejo que me agarren así, te digo la verdad…”.

Ha sido ahora, sin embargo, cuando se les ha podido ver juntos de nuevo y, por si alguien tenía dudas, estas imágenes lo esclarecerán todo. Tras disfrutar de una comida con amigos, Sonia ha sido testigo de la llegada de un furgón policial de que se bajaban varios agentes. Sin pensárselo, se ha acercado a uno de ellos, al que ha besado de forma muy apasionada. Un beso un tanto surrealista que ha tenido lugar en plena calle y que dejan claro que Ferrer está muy feliz junto a su nueva pareja. A pesar de que el policía se encontraba de servicio, esto no les ha impedido protagonizar este encuentro, que bien podría estar sacado de una película.

De momento, Sonia no ha presentado de manera oficial a su chico, aunque de él se sabe que se llama Sergio y que, como es evidente, es policía de profesión. Concretamente pertenece, por lo que se puede leer en su uniforme, a la ‘Unidad de Intervención Policial’ (U.I.P.), encargada de la seguridad pública con la misión de actuar en todo el territorio nacional, principalmente en los supuestos de prevención y de peligro inminente o de grave alteración de la seguridad ciudadana.

Sus amores del pasado

Parece que Sonia Ferrer está viviendo un gran momento amoroso y ya se ha recompuesto de su última ruptura, con Pablo Nieto. Durante varios meses, la presentadora y el hijo del piloto Ángel Nieto se convirtieron en una de las parejas del 2020, una historia de amor que comenzó meses antes del verano y que terminó en el mes de octubre. A pesar de lo breve de su amor, lo cierto es que iban bastante en serio pues Sonia le acompañó en el homenaje que se celebró en memoria de Ángel Nieto en Ibiza y al que acudieron otros miembros de la familia.

En ese mismo espacio de tiempo, la barcelonesa desvela que su ex y padre de su hija, el médico Marco Vricella, le había pedido la nulidad matrimonial. “Si se va a casar, no me lo ha contado, pero me cuadra porque me ha mandado un mail pidiéndome la nulidad matrimonial”, respondió cuando le preguntaron en ‘Buenos días, Madrid’, sobre la posible boda de Vricella con la bailaora Cecilia Gómez, con quien finalmente, tras anunciar su enlace, rompió el pasado mes de marzo por sorpresa.

Los motivos de esta ruptura solo lo saben Marco y Cecilia, pero es cierto que al poco de romper la artista realizó una sincera entrevista en ‘¡Hola!’ en la que contó que “Ninguna mujer debe aguantar ninguna situación, llamémosle, incómoda, aun estando a las puertas del altar” y que el italiano comenzó a cambiar cuando se fueron a vivir juntos, “ahí salen unas actitudes de Marco que, como mujer, no me encajaban. En un principio, quería excusarle y pensar que estábamos en un proceso de adaptación, de convivencia, que necesitábamos nuestro tiempo… Pero, en vez de mejorar, las cosas fueron a peor”, dijo.