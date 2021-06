Cecilia Gómez tras su ruptura con Marco Vricella: “Estoy abierta al amor”

Cecilia Gómez se encuentra en una nueva etapa de su vida tras su ruptura con Marco Vricella. La expareja se conoció en pleno confinamiento a través de un amigo en común, pero hasta junio de 2020 no pudieron verse en persona. Se fueron a vivir juntos a un ático situado a las afueras de Madrid y tras meses de convivencia pusieron punto final a su historia de amor. Han pasado ya unos meses desde que la bailaora vive su vida en solitario y centrada en sus compromisos profesionales. Este miércoles se ha celebrado la ‘premiere’ de la película ‘Operación Camaron’ y Gómez ha contado a la agencia Gtres cómo se encuentra en estos momentos tras su inesperada ruptura.

“Me encuentro muy bien, fue una decisión muy firme, muy acertada y ahora a pasar página, que quede como una anécdota, cada uno por su camino y ya está”, ha confesado segura y serena. Cecilia ha expresado que cuando dejó su relación con el cirujano lo pasó mal. “En su momento sí. Al final una ruptura es un paso que no deja de ser doloroso porque tienes una ilusión, me casaba ahora el sábado, pero bueno, yo creo que todo es por algo en la vida”, ha contado. Es necesario recordar que este 26 de junio iba a pasar por el altar. “Por lo menos que tu compañero de viaje sea para aportar y no para restar”, ha relatado.

Después ha explicado que “cuando tomas la decisión de dar un “sí quiero” evidentemente sí, pero bueno, para eso está la convivencia, para decir que no es la persona y ya está”. Por otro lado, Gómez ha asegurado que no está conociendo a nadie, pero que está “abierta al amor siempre”. “Yo creo que pase lo que pase, al amor nunca hay que desistir de él porque sin amor eres un ser gris y en la vida hay que estar para amar. No lo busco, pero lo que venga que sea sano”, ha puntualizado sobre su situación sentimental.

En el mes de marzo, Cecilia reveló a la revista ‘¡Hola!’ los motivos de su ruptura. «Ninguna mujer debe aguantar ninguna situación, llamémosle, incómoda, aun estando a las puertas del altar. Al comienzo, estaba muy ilusionada. Pensaba que estaba con una persona muy afín a mis valores y con una visión de la vida muy parecida. Por eso, cuando me pidió la mano, estaba convencida de que era la persona con la que quería compartir el resto de mi vida. A estas edades conoces a una persona con la edad de Marco y lo que esperas es que haya honestidad, porque no estamos para personajes…», comentó.

La bailaora también ha sido preguntada por el reciente fallecimiento de Mila Ximénez, quien luchó contra el cáncer de pulmón que padecía hasta el último de sus días. “He coincidido, no he tenido relación personal, pero ha sido una pérdida… Una mujer muy joven, muy vital y lo único que queda es que ha estado arropada por su gente, por sus amigos, por su familia y eso es una ida que te sedienta un poco dentro de lo que es el drama de perder a un ser querido”, ha reflexionado.