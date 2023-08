«Destrozada y en shock»: desvelan como está Silvia Bronchalo tras ver a Daniel Sancho

Tras doce horas de vuelo y mucho nerviosismo, Silvia Bronchalo ha llegado a la cárcel de Koh Samui acompañada de un representante de la Embajada Española en Tailandia. A todo el mundo le ha llamado la atención los documentos que llevaba en la mano, pero de momento no ha trascendido el contenido de los mismos. Tampoco ha querido dar declaraciones, pero su rostro demuestra que no está pasando por un buen momento.

Una de las dos personas que han acompañado a Silvia Bronchalo a visitar a Daniel Sancho se llama Vicente y trabaja para el embajador. Es el mejor testigo de lo que ha pasado y ha dado explicaciones sobre el verdadero estado de Silvida. Reconoce que la situación es complicada, pues la policía tailandesa ha cerrado la investigación acusando a Daniel Sancho de haber cometido un crimen premeditado.

La madre de Daniel Sancho en Tailandia / Telecinco

La estrategia de los abogados de Daniel consiste en demostrar que el joven cocinero no actuó siguiendo ningún plan. La rueda de prensa que ha dado la Policía de Tailandia ha generado todo tipo de rumores porque no sabían responder a todas las preguntas, pero sí han dado por finalizado el proceso de investigación. Fuentes cercanas a la familia aseguran que Rodolfo Sancho y los suyos están «medianamente calmados» porque nunca se ha aplicado la pena de muerte a ningún extranjero.

El estado de Silvia Bronchalo tras pasar 20 minutos con su hijo

En un primer momento se dijo que Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho habían puesto rumbo a Tailandia justo después de conocer la noticia del asesinato de Edwin Arrieta e incluso se llegó a decir que pensaban instalarse allí una temporada, pero los hechos han demostrado que todo eran rumores. Rodolfo sigue en España, concretamente en su casa de Fuerteventura, donde vive con la actriz Xenia Tostado, madre de su hija pequeña.

La primera en llegar a Koh Samui ha sido Silvia. No lo ha hecho antes porque no hubiera servido de nada, pues su hijo estaba aislado y en pleno proceso de investigación. Solo ha tenido 20 minutos para reunirse con él y Vicente, el acompañante de Bronchalo asegura que ha sido «muy duro para los dos».

Daniel Sancho posando en Instagram / Redes sociales

Esta última fuente ha hablado en el programa En boca de todos y ha explicado cuál es la situación de Silvia tras abandonar la prisión. «Está completamente destrozada y en shock». La madre de Daniel Sancho no quería que esta noticia saliera a la luz, pretendía visitar al cocinero en la intimidad.

Daniel Sancho aprovecha para hacer deporte

En un primer momento se dijo que Daniel Sancho estaba muy nervioso y devastado emocionalmente, así que había necesitado ayuda de químicos para salir adelante. Sin embargo, el director de la prisión de Koh Samui asegura que solamente ha pedido pastillas naturales. Supuestamente está pasando sus primeros días en la cárcel leyendo, meditando y haciendo deporte. De momento está aislado, pero dentro de muy poco pasará a compartir celda con más de 20 presos.

De momento no han trascendido más detalles, pero el acompañante de Silvia Bronchalo asegura que su estado tras ver cómo se encuentra Daniel no es bueno. De momento no se sabe nada de Rodolfo Sancho, nadie conoce a ciencia cierta si tiene pensado viajar a Tailandia. Lo único que ha hecho ha sido dejar claro que para que siga dando información es necesario que los medios que están en la puerta de su casa desaparezcan.