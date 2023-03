Fue el 17 de julio de 2008 cuando la familia Serrano se despidió de los hogares de todos los españoles. Aquello había sido el peor sueño de un Diego (Antonio Resines) incapaz de seguir adelante y el mejor de una sociedad pegada a la pequeña pantalla esperando su regreso. Ahora, veinte años después del estreno de Los Serrano, dos de sus actores más emblemáticos, Alexandra Jiménez (43) y Alejo Sauras (43), que durante 147 episodios encarnaron a África y Raúl, se han reencontrado y respondido a la gran incógnita: ¿Vuelve la serie?

Los dos actores se reencontraron ayer en el plató de Déjate Querer, el programa que conduce Paz Padilla (53) en Telecinco, para dar una sorpresa a una de sus mayores seguidoras y, de paso, repasar su trayectoria profesional y rememorar algunas de las anécdotas ocurridas durante la grabación de la mítica serie. «Nos hemos besado hasta en el armario de las escobas», bromeó la actriz. «Yo recuerdo ir feliz a trabajar, y eso que era muy temprano», confesó por su parte Alejo.

Además, la actriz zaragozana, que protagoniza junto a Fernando Líndez la serie Escándalo: relato de una obsesión, de 8 capítulos, que se estrenó el pasado 11 de enero en la cadena de Mediaset, y quien diera vida a Santi Rivelles en Al salir de clase, se pudieron de nuevo en el papel de Raúl y África. «África yo quería decirte que desde la última vez que nos vimos, hace 20 años, le he estado dando vueltas y me gustaría que te plantearas la posibilidad de poder volver a entablar una relación conmigo», expresó.

«He seguido tus pasos, sé siempre donde estás. El otro día te vi sacar a los perros en tu calle. Si quieres lo retomamos», le contestó ella no sabemos si en un amago o no de que la serie tenga su remake. Pues preguntada expresamente por ello en varias ocasiones, la actriz parece tenerlo claro: «No creo que haga falta regresar. Las cosas tienen un final y todo se recuerda mejor cuando tiene un principio, un desarrollo y un final. Esa es la historia que debe de recordarse. Cuando se empieza a estirar tanto (…) Pero, ¿Quién sabe? No lo sé. No me quiero meter en jardines», expresó en 2021.

Acerca de su relación cuando los focos se apagaban, Paz Padilla pregunto a la pareja de actores si en alguna ocasión se llegaron a enamorar de forma real. «No es fácil tener tanta química con alguien. Encontramos mucha complicidad el uno en el otro. Podemos hacer un llamamiento para que nos vuelvan a contratar juntos», aseguró Alexandra.

En la noche de ayer, Déjate querer también recibió la visita de Mario Vaquerizo (48). El cantante y colaborador de radio y televisión hizo balance de su carrera profesional y de sus éxitos personales, y habló de lo que para el es el gran problema actual de la sociedad: la carencia de libertad de expresión. «Hemos pasado por una dictadura en la que no nos dejaban que mostráramos como somos, por llevar el pelo largo te metían en la cárcel. Hemos retrocedido mucho. Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho», expresó.