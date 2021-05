Sergio Ramos, Pilar Rubio y cuando todos los caminos conducen a París

Sergio Ramos dejará el Real Madrid este verano después de 15 años. Al menos esa es la hipótesis que más enteros está ganando en las últimas semanas a tenor de los últimos acontecimientos. El central no acepta la oferta de renovación que le plantea Florentino Pérez y las posturas cada vez son más irreconciliables. Ambos están sumidos en una carrera contrarreloj puesto que queda un mes y medio para que venza su contrato. La decisión es de suma importancia porque no solo está en juego su futuro profesional sino el personal. Sea cual sea, afectará directamente a su familia.

Los movimientos surgidos en las últimas horas señalan al Paris Saint-Germain como próximo equipo del sevillano. La prensa francesa no para de hablar de la posibilidad de que el jeque árabe que preside el club junte en su equipo a Messi y Sergio Ramos. A eso se le suma que una de sus estrellas, Neymar, ha renovado su contrato recientemente. Es un proyecto ambicioso y que seduce mucho al español. A nivel económico también satisfaría sus pretensiones.

Allí le esperaría un club ganador y un entrenador, Mauricio Pochettino, que ya le ha abierto las puertas del vestuario de par en par: «Aquí encontraría un gran club con la obsesión de ganar siempre, el PSG uno de los grandes del mundo», dijo hace unas semanas. Sin embargo, ahora ha vuelto a hablar de la posibilidad de incorporar a Ramos. No niega que se vaya a producir el traspaso: «¿Sergio Ramos al PSG? No voy a responder porque cualquier cosa podría ser malinterpretada… Sergio es actualmente jugador del Real Madrid. Pero lo que puedo deciros es que, como cada equipo, todos queremos mejorar algunas posiciones». Blanco y en botella.

El propio jugador sigue sin pronunciarse pero da la sensación de que lo que queda de aquí al último día de junio no es más que un compás de espera para ver cómo el capitán cede el brazalete y es traspasado a otro club. Los términos que le ofrece el club de Bernabéu no son suficientes. Hay que recordar que se ha aplicado una rebaja salarial a toda la plantilla de un 10% con motivo de la crisis. Ramos la acepta pero lo que más le hiere en su orgullo es que no se confíe en él para ofrecerle dos años fijos. Cree que se lo ha ganado con creces todo este tiempo atrás.

La política de renovaciones del equipo blanco en este sentido es clara y los jugadores de la edad de Sergio (35) deben ir renovando año a año en función de su rendimiento. Y el del camero está en entredicho después de una temporada en la que ha sufrido hasta cinco lesiones y ha estado más tiempo fuera que dentro del campo.

¿Y Pilar Rubio? La colaboradora de televisión puede que sea una de las pocas personas que conozca los planes de Ramos. No se pronuncia. Considera que es un tema que le atañe a su marido solventarlo y anunciarlo con independencia de la decisión final. Con el PSG acechando, quizás bien harían en empezar a ir mirando colegio en París para los pequeños.