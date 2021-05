Pilar Rubio ha dado la bienvenida al verano. Como ya sucediera 365 días atrás, la presentadora repite alianza con la firma de ropa de baño Selmark. Este miércoles ha presentado una nueva colección cápsula. Es el primer gran evento que hace después de recuperar la salud tras su positivo en coronavirus. La madrileña se sincera sobre sus preferencias para la temporada veraniega, la gestión de su día a día y los consejos que da a las mujeres para la temporada estival. Además, echa una mirada hacia el pasado con mensaje incluido.

Colaboradora de televisión, modelo, mamá de cuatro niños y lo que le echen. Pilar optimiza su tiempo al máximo: «Intento estirarlo lo máximo posible para aprovechar las horas, pero de momento son 24», comienza diciendo, antes de desvelar el secreto de esta nueva gama de bikinis y bañadores: «La anterior colección tenía como idea que sentase bien a todas las mujeres. Fue una buena premisa porque los modelos se agotaron en horas. Quería seguir esa línea y le doy mucha importancia al patronaje. El lema lo define todo: ‘Te sientes bien, te sientes mejor’», comenta.

A la pregunta de qué le gusta más, si bikini o bañador, la mujer de Sergio Ramos muestra una clara predisposición: «Depende del día pero me encantan los trajes de baño porque estilizan y visten mucho. Aunque cuando quiero tomar el sol opto por el bikini. Para mí es importante que sean cómodos porque tengo niños».

La respuesta más llamativa de la entrevista ha sido cuando se le ha preguntado por las inseguridades que tiene. Pilar Rubio ha recordado uno de sus posados más complicados: «Voy a contar un secreto. Tuvimos problemas con la campaña por el tema del confinamiento y las restricciones e hicimos las fotografías en octubre de 2020, dos meses después de dar yo a luz. Mi cuerpo, por mucho que yo entrene durante el embarazo, no estaba recuperado para lucir un traje de baño». La modelo se sincera y reconoce que a veces no le gusta su físico: «Poco a poco lo conseguimos y me quedé más delgada de la cuenta, me pasé. No me gusta estar tan delgada, me gusta tener un físico equilibrado».

Pilar Rubio, recuperada del COVID

Su positivo en coronavirus ya es historia: «Estoy bien, no tuve muchos síntomas. Dolor de cabeza, un día dejé de saborear y oler, pero ya ha pasado todo afortunadamente» ¿Pérdida de capacidad? No, la verdad que he ido poco a poco porque no quería llevar al cuerpo al límite. Retomé el ejercicio progresivamente pero estoy bien, no siento nada que me haya afectado», argumenta.

Pilar Rubio también ha querido hacer una mirada al pasado para recordar el 15 aniversario de ‘Sé lo que hicisteis’: «¡Madre mía! Fue una etapa muy divertida, maravillosa, aprendí un montón. Tengo muy buenos recuerdos, muy buenos compañeros». No obstante, no parece que le haga demasiada ilusión un reencuentro: «No sé si me apuntaría, todo habría que verlo porque nuestras vidas han cambiado mucho a nivel personal y profesional. Para vernos sí, pero para trabajar se contemplaría. Mantengo todos los amigos de esa época, es gente con la que he convivido».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

Uno de los próximos retos que tiene por delante es ser jurado de el programa ‘El Desafío’, algo que le hace mucha ilusión: «Estoy encantada, feliz, ha salido un proyecto maravilloso de una sección que sigo con ella en ‘El Hormiguero’. Me gusta destacar la ilusión de los concursantes y estamos haciendo equipo. A la hora de juzgar intento ser justa, pero al final es un concurso», dice.

No son los únicos temas que ha tocado Pilar Rubio durante su entrevista…