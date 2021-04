Pilar Rubio ha hecho oficial que ha dado positivo por COVID-19, una posibilidad que estaba encima de la mesa ya que hace cinco días fue su marido, Sergio Ramos, quien anunció que se había contagiado. Desde entonces, toda la familia se encontraba confinada en su lujosa casa de Madrid. La presentadora ha informado en Instagram que se encuentra asintomática y respetando todas las normas sanitarias aplicables en este caso.

«Quiero compartir con vosotros que di positivo en COVID-19 en una prueba que me hicieron el viernes», comienza diciendo. «Por ahora, afortunadamente, lo estoy pasando asintomática y guardando cuarentena en casa», prosigue. Pilar Rubio reconoce que «estoy deseando incorporarme a mi trabajo» y finaliza deseando «mucho ánimo a todos los que estáis pasando o habéis pasado esto».

Una de las consecuencias inmediatas del positivo de la madrileña es que deberá estar más tiempo fuera de su trabajo ‘El Hormiguero’, programa en el que hace divertidos retos semanales. Ya la semana pasada se vio obligada a teletrabajar, pero por entonces no había dado positivo en COVID-19.

Pilar Rubio contaba cómo se estaban organizando en casa: «Sergio está en una habitación encerrado. Tenemos unos protocolos, yo me pongo tres mascarillas y guantes. Tengo una pantallita y a veces me la pongo también. Es que yo no quiero pillarlo, que tengo muchas cosas que hacer». También desvelaba que «Yo estoy bien, los niños están bien, todos hemos dado negativo. De momento muy bien. Estoy un poco frustrada porque no puedo salir», decía aterrorizada porque no quería contagiarse.

Lamentablemente, todas las precauciones que han tomado no han sido suficientes y ahora la situación en el domicilio familiar del matrimonio se complica. Sus tres hijos mayores no pueden ir al colegio y al pequeño, Máximo Adriano, deberán aislarle todo lo posible de sus progenitores. No obstante, tanto Sergio Ramos como Pilar Rubio son dos personas fuertes, que basan su vida en el deporte y en la buena alimentación, dos pilares que se convierten en aliados a la hora de hacer frente al virus.

El estado de ambos es óptimo y así se pudo comprobar este pasado fin de semana cuando Sergio Ramos compartió un vídeo ejercitándose en el jardín de su casa, completamente aislado de su familia.

En lo que a Pilar Rubio respecta, la colaboradora da positivo en uno de sus momentos profesionales más prósperos. A su labor en el programa de Pablo Motos se le va a sumar pronto otra en ‘El Desafío’. Las últimas informaciones publicadas apuntan a que en los próximos días se confirmará su incorporación al programa de ‘7 y acción’. La madrileña será miembro de un jurado que ya cuenta con Juan del Val, Santiago Segura y muy presumiblemente Tamara Falcó. En cuanto al elenco de concursantes a los que evualuará se encuentran Raquel Sánchez Silva, Lorena Castell, Jesulín de Ubrique, Bárbara Rey, María Pombo, El Monaguillo, Omar Montes y Juan Betancourt.