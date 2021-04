El martes 13 de abril saltaban las alarmas en el Real Madrid tras el positivo por COVID de Sergio Ramos. Pero también saltaban en su domicilio y por ende en ‘El Hormiguero’, donde colabora su mujer, Pilar Rubio. Activados los protocolos y siguiendo las recomendaciones sanitarias pertinentes, el capitán del equipo blanco se encuentra aislado en una habitación de su impresionante vivienda y tanto la presentadora, como sus cuatro hijos, están guardando la cuarentena correspondiente al hecho de ser convivientes con un positivo. Eso sí, por el momento, están todos asintomáticos.

Así lo desveló en ‘El Hormiguero’ la noche del miércoles la propia Pilar Rubio, que se apuntó al teletrabajo para así poder llevar a cabo su sección de moda. Lo hizo ataviada con una peluca naranja y desde el inmenso salón de su casa, por donde desfiló ejerciendo de modelo luciendo las últimas tendencias. «Tienes una casa en la que se puede desfilar de un lado a otros, tienes metros ahí», dijo Pablo Motos nada más conectar con ella.

«Tengo las tendencias recién salidas del horno», respondía Pilar ataviada con una peluca naranja y un outfit inspirado en Dolce & Gabbana. Antes de poner en marcha su sección, en la que contó con la colaboración del presentador valenciano y de Sergio Dalma, el invitado de la noche, la comunicadora explicó cómo se encontraba su marido.

«Está encerrado en una habitación. Los niños han cerrado por fuera y ahora no encontramos la llave», confesó antes de aclarar que todos se encuentran bien y que así es como quiere que siga siendo, de ahí que cuando tiene que acceder a la habitación en la que está aislado Ramos, lo hace con las máximas precauciones. «Me pongo tres mascarillas, la pantallita y los guantes (…) No quiero pillarlo, que tengo muchas cosas que hacer», dijo con una sonrisa.

Después de aclarar cómo está siendo esta cuarentena en familia, con un positivo y cuatro niños en casa, Pilar Rubio dio paso a su sección, que se vio interrumpida en numerosas ocasiones debido a los problemas de conexión. «Los niños te están gastando el wifi», se les escuchó decir a Trancas y Barrancas, provocando la risa de todos.

A pesar de los cortes, la colaboradora volvió a hacer gala de su profesionalidad y continuó exponiendo su trabajo: «Se llevan mucho las perlas», señaló explicando el significado del concepto ‘athleisure’. «Es ponerte la ropa de hacer deporte para ir a trabajar, con algo sofisticado», dijo apuntando además que «el punk se lleva, nunca se ha ido».

Fue el momento en el que tanto Pablo Motos como Sergio Dalma desfilaron luciendo unos pendientes, sombrero y un bolso inspirados en el estilo del cantante Harry Styles. «Él utiliza ropa muy ‘genderless’, ropa sin género», aclaró Pilar enseñando un nuevo término.

No es la primera vez que el coronavirus afecta al funcionamiento de ‘El Hormiguero’. A principios del mes de febrero, el propio Pablo Motos no pudo acudir a su puesto de trabajo por haber estado en contacto con un positivo. Aunque en una primera prueba el resultado fue negativo, tras repetírsela, el desenlace fue inesperado: el valenciano daba positivo y, por primera vez en la historia del programa. Nuria Roca cogió el relevo con un éxito de tal calibre, que los seguidores del programa no dudaron en pedir de manera insistente, un programa propio para ella.