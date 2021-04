Pilar Rubio y Sergio Ramos se han levantado este martes con una inesperada noticia. El futbolista ha dado positivo por COVID-19, según ha informado el Real Madrid esta misma mañana. Un inconveniente mayúsculo para ambos, que ven alterados sus planes más inmediatos. Él está lesionado y tendrá que frenar de inmediato sus visitas a Valdebebas para recuperarse. Aislamiento completo hasta que dé dos negativos. El daño colateral lo sufre la presentadora, que también tendrá que frenar sus compromisos laborales al haber mantenido un contacto estrecho. Se desconoce por el momento si ella también ha resultado positivo en coronavirus, pero lo que parece seguro es que deberá guardar una cuarentena preventiva de al menos 10 días por este motivo.

Hay que recordar que Pilar Rubio es colaboradora habitual del programa de Pablo Motos. Look se ha puesto en contacto con la organización de ‘El Hormiguero’ para conocer cuál es el protocolo en este caso, pero desde los estudios de la calle Alcalá no saben todavía qué planes tienen con ella ni cuánto se producirá su siguiente visita. La madrileña acostumbra a hacer uno o dos retos semanales que apunta a no poder realizar ya que deberá quedarse en casa. Misma situación que sus hijos, Sergio Jr, Marco y Alejandro, que no podrán ir al colegio.

Para Sergio Ramos ha sido toda una sorpresa el contagio ya que los futbolistas están obligados a cumplir el férreo protocolo de La Liga de fútbol en el que prácticamente están inmersos en burbujas. De casa al entrenamiento y vuelta al hogar. Así todos los días, salvo cuando lo tienen libre, momento en el que son ellos mismos quienes tienen que extremar los cuidados.

Pese a todo a extremar las precauciones, todos los equipos de la liga española han sufrido algún positivo en su plantilla. En el caso del Real Madrid, el caso de Sergio Ramos es el séptimo y sigue la estela de su compañero en la defensa, Raphael Varane, o del entrenador, Zinedine Zidane, entre otros. Además, el capitán del equipo está atravesando un año para olvidar a consecuencia de las continuas lesiones que está sufriendo y que le impiden estar sobre en el campo todo lo que le gustaría. Ni tan siquiera ha podido jugar diez partidos seguidos durante la temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

Capítulo aparte merece el espinoso asunto de su renovación. A mediados de abril, el andaluz todavía no ha firmado la oferta de renovación que el Real Madrid le puso encima de la mesa el pasado mes de enero. Al ‘4’ blanco no le convencen los términos y está forzando hasta el final esperando una mejoría en la propuesta, bien del Madrid o de otro equipo. Oferta que por otra parte no llega. El tiempo se le acaba y sabe que de su decisión depende en gran parte la planificación del conjunto de Florentino Pérez para la próxima temporada, pero también la suya propia. Su familia está pendiente de la decisión que tome para saber si siguen con su cómoda vida en Madrid o, por el contrario, se ve obligada a hacer las maletas.