Sergio Ramos cumple 35 años. Una fecha redonda que le llega en plena ola de críticas. No es nuevo, se ha acostumbrado a vivir en el ojo del huracán y a ser cuestionado haga lo que haga. Lo último ha sido jugar 45 minutos con la Selección Española cuando el partido anterior no lo disputó con el Real Madrid por estar lesionado. Este cumpleaños también es el de su gran decisión: quedarse en Real Madrid o llevarse a su familia numerosa al extranjero. Todo ello escoltado por el lado inversor y más emprendedor del andaluz.

En lo que a su situación personal se refiere hay algunas novedades. Donde hace unas semanas había pesimismo acerca de la renovación con el equipo blanco, ahora hay un halo de esperanza. Las últimas informaciones aparecidas en medios de comunicación deportivos afines al Madrid hablan de que en los próximos días se podría anunciar a bombo y platillo que Sergio Ramos se queda. Así lo asegura ‘El Larguero’ de la Cadena Ser, que ha publicado los planes del sevillano una vez regrese de su concentración con la Selección el próximo jueves. El motivo de que sea ahora y no antes ni después la firma de la renovación es porque el club dirigido por Florentino Pérez debe cerrar el ejercicio económico. Incluir los emolumentos del capitán en este ciclo les ayudaría a obtener un mejor balance.

De este modo, parece que el culebrón llega a su fin. Su continuidad en el Real Madrid se había convertido en una cuestión de Estado. Desde el pasado 1 de enero es libre para firmar con cualquier otro club, pero la prioridad de Sergio Ramos ha sido siempre quedarse en el equipo blanco. Sobre todo después de que no haya conseguido trasladar oferta alguna de ningún club por lo que parece que los caminos de ambos van a seguir ligados.

Tras un tira y afloja en toda regla con Florentino, todo apunta a que el defensa va a tener que claudicar en sus pretensiones, que pasaban por renovar 2 o 3 años sin aplicarse la rebaja salarial del 10% que el Madrid ha hecho a toda la plantilla a consecuencia de los daños económicos de la pandemia. Su nuevo vínculo contractual plasmaría una prolongación de su contrato de un año más (hasta 2022) más otro opcional en función de una serie de variables como pueda ser su rendimiento o estado físico. Además, su salario no se vería mejorado sino que se quedaría en unos 10.8 netos anuales, en detrimento de los 12 que venía percibiendo.

Ramos pierde dinero pero se asegura su futuro. Quedarse en el Real Madrid significa continuar siendo uno de los jugadores mejor valorados, más queridos y carismáticos del balompié mundial. En España es todo un icono tras sus logros en el campo. Además, así no compromete la estabilidad familiar, sin obligar a Pilar Rubio y sus cuatro hijos a mudarse a otra ciudad europea con las complicaciones que eso conlleva. No obstante, la vacilación a la hora de quedarse o marcharse y el órdago que se ha lanzado estos meses podrían haber cambiado la opinión de su afición. La ausencia de público en las gradas hace que los socios no puedan expresar su sentir ante la continuidad de su jugador. Habrá que esperar a que pueda entrar gente a los estadios para conocer qué efectos tiene la gran decisión de Sergio Ramos.

Sergio Ramos tiene las espaldas bien cubiertas

Al margen del fútbol y de las novedades sobre su vinculación con el Real Madrid están sus negocios. Cada año, el de Camas amplía sus inversiones. Su sociedad inmobiliaria Sermos 32 S.L (matriz de su conglomerado empresarial) es capaz de facturar más de 30 millones de euros al año. A eso hay que sumar sus colecciones de obras de arte y los réditos que le da la Yeguada SR4. Recientemente, Ramos cerraba un negocio de compra de un espécimen muy prometedor de la mano de Sergio Álvarez Moya, exmarido de Marta Ortega. Del mismo modo, genera múltiples ingresos gracias a su contrato con Amazon, junto a quien ha grabado dos series en formato reality; Nike, Pepsi o Hugo Boss. Sergio lleva escrita la palabra rentabilidad en la frente, se queda o se marche del Real Madrid.