Han sido tres días de mucha incógnita, pero Pablo Motos ya tiene respuesta a la gran incógnita, ¿tiene coronavirus? El presentador ha reaparecido en sus redes sociales, donde se ha mostrado muy activo desde el pasado lunes, para compartir con sus seguidores el veredicto de su último test COVID. «Hola a todos, tengo noticias nuevas: finalmente soy positivo y me tengo que quedar unos días en casa», comienza diciendo. Una frase que no querría haber pronunciado y es que le aleja de su gran pasión, ‘El Hormiguero’, el programa que presenta desde hace tres lustros y que ahora está en las buenas manos de Nuria Roca, encargada de ‘guardar el fuerte’ hasta que Pablo esté curado. Y eso se traduce en que seguirá al frente del programa mientras que el comunicador valenciano permanece confinado, al menos, durante dos semanas.

A pesar de que ha sido un cuarto test el que ha confirmado que sufre la enfermedad, el valenciano ha tranquilizado a todo el mundo asegurando que está bien, «estoy sin síntomas, estoy muy bien», ha asegurado. Y si en casa seguro que está muy cuidado, también lo está siendo en sus redes sociales, donde sus fans se han volcado en él y le han dedicado una gran cantidad de mensajes de ánimo, algo que no ha pasado por alto, «os quiero agradecer a todos la cantidad de muestras de cariño, afecto y amor que estoy recibiendo estos días», ha dicho mirando a cámara, dirigiéndose a todos aquellos que están mandándole tantos y tantos mensajes vía Instagram y Twitter.

«Es muy emocionante que cuando uno está flojito, le manden esta medicina maravillosa que es el cariño», continua diciendo con una sonrisa en los labios, «así que gracias a todos». Que tenga que permanecer en casa no significa que vaya a desligarse del espacio televisivo. La intención de Pablo Motos es seguir muy presente y ha prometido que en estos días irá saliendo en el programa. «Estoy trabajando, estoy en ‘El hormiguero’ aunque ahora estoy detrás», han sido sus palabras.

El presentador puede estar tranquilo. En su ausencia ‘El Hormiguero’ está en las buenas manos de Nuria Roca, que ha demostrado en estos dos días previos que es una gran presentadora. Si bien en los últimos tiempos su papel era el de colaboradora, no ha dudado en aportar su granito de arena y ser la sustituta de Pablo. Look pudo hablar con Nuria pocas horas después de su debut y aseguró que aunque no estaba nerviosa, sí sentía en sus hombros la «responsabilidad de que es el programa de Pablo, es ‘El Hormiguero’, son 15 años sin haber faltado una sola noche, pero lo disfruté como una enana». Una sensación que seguro sigue teniendo y que continuará hasta que Pablo Motos pueda volver al trabajo.