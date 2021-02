Pablo Motos vuelve a ausentarse de ‘El Hormiguero’ tras dar positivo en Covid

Este lunes tenía lugar un hecho histórico: Pablo Motos se ausentaba de ‘El Hormiguero’ por primera vez en 15 años. El motivo estaba más que justificado, había mantenido contacto estrecho con un positivo en coronavirus. A los mandos del programa más famosos de las noches de Antena 3 se puso una de sus colaboradoras, Nuria Roca, que no solo encanta a todos los invitados y a los fans del formato, sino que también tiene una gran experiencia como presentadora.

🗞 Últimas noticias: Pablo Motos no estará esta noche en el programa. Se encuentra bien y tendremos que esperar a mañana para conocer los resultados finales. pic.twitter.com/Ewg9eMTazD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2021

Todo apuntaba que, tras realizarse las pruebas pertinentes, Pablo podría regresar este martes al programa, pero al final no va a poder ser. El encargado de dar la ‘mala’ noticia ha sido él mismo a través de su cuenta de Twitter, donde ha compartido un vídeo publicado por ‘El Hormiguero’ en el que cuenta que se va a quedar en casa hasta que esté claro su resultado: «Hola a todos. Os cuento novedades porque al final esta noche no voy a poder hacer el programa tampoco», comienza explicando Motos, visiblemente afectado.

«La cuestión es que tengo un PCR negativo, tengo un test de antígenos negativo también pero por precaución los expertos me han dicho que me hiciese un PCR largo, de cadena larga ya que tiene mayor sensibilidad, está mas horas… En ese justo he salido positivo», continúa el presentador, que así ha confirmado su positivo en coronavirus.

Una información que puede resultar confusa dado que horas antes se afirmaba que estaba bien y que ha querido explicar. «Debo tener una carga viral (en caso de tenerla) tan, tan baja que algunos PCR lo han interpretado como positivos y otros como negativos. Entonces estoy en ese límite. En caso de tener algo, es bajísimo», ha dicho. Para estar totalmente seguro, este miércoles se va a hacer otro PCR con el que espera salir «dudas» y que le digan «si lo tengo o no lo tengo». Mientras tanto, va a protegerse a él y a su entorno, «yo voy a seguir lógicamente el protocolo de los servicios de salud y me voy a quedar en casa», ha concluido para después que contar que él está bien, «me encuentro perfectamente «. Antes de despedirse, un último mensaje de disculpas dirigido a todos sus seguidores, que tan preocupados han estado por él desde que su ausencia de este lunes en ‘El Hormiguero’ «lamento muchísimo todo este trasiego y esta confusión».

El halago de Nuria Roca

Tras su debut como presentadora en el espacio televisivo, Look ha hablado en exclusiva con Nuria Roca que antes de ponerse ante los focos no sentía nervios. «Nervios no, pero sí la responsabilidad de que es el programa de Pablo, es ‘El Hormiguero’, son 15 años sin haber faltado una sola noche, pero lo disfruté como una enana».

Una noche más, será ella quien se ponga al frente del espacio, en esta ocasión para recibir a Susanna Griso, algo que seguro hará encantada y con la mejor de sus sonrisas.