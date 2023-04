Así celebra la realeza europea la Semana Santa

La Semana Santa es una de las festividades más esperadas del año. Después de las Navidades, los colegios y los trabajos vuelven a hacer un parón para descansar y disfrutar de unos días en los que, sobre todo, reina la religión. Y las Familias Reales no iban a ser menos, aprovechando la oportunidad para paralizar sus compromisos familiares y disfrutar del tiempo en familia. Pero, ¿cuáles son los planes de las Casas Reales?

España

Como cada año, los planes de la Casa Real para estas vacaciones son todo un misterio. Para ellos, era tradición establecerse en Marivent y despejar por completo su agenda oficial, aunque se desconoce cómo será este 2023. Lo que sí está claro es que van a aprovechar para descansar y pasar tiempo en familia. Además, se espera que el domingo acudan a la misa de Resurrección que se celebra cada año en la catedral de Mallorca, aunque en los últimos años se han ausentado. Lo que mucho se ha especulado es que Felipe y Letizia ya están organizando un reencuentro con la Princesa Leonor, que viajará hasta España debido a sus vacaciones escolares. El año pasado, la heredera al trono acompañó a los Reyes a un centro de refugiados ucranianos en Madrid para después asistir a un evento de ciberseguridad en un colegio de la capital.

Reino Unido

La Semana Santa británica siempre ha estado marcada por la misa real celebrada en la capilla de San Jorge, en Windsor. Sin embargo, Isabel II llevaba varios años evitando los actos multitudinarios y este año parece que su hijo Carlos III va a seguir los mismos pasos. Se trata, además, de la primera Semana Santa sin la soberana, por lo que los planes aún son completamente desconocidos. Lo cierto es que todas las miradas están puestas en la coronación del rey Carlos, que se celebrará el próximo 6 de mayo. A este acto histórico asistirán la princesa Ana, el duque y la duquesa de Edimburgo con sus hijos, las princesas Eugenia y Beatriz con sus parejas, Zara y Mike Tindall y sus hijos mayores. Mientras los príncipes de Gales tendrán un papel protagonista, los duques de Sussex aún no han confirmado su asistencia.

Mónaco

Todas las miradas están puestas en la Semana Santa de la Casa Real monegasca, pues la princesa Charlene se ha dejado ver muy poco en las últimas ocasiones, lo que ha avivado más aún los rumores sobre una crisis en su matrimonio. El año pasado, Alberto de Mónaco tuvo que suspender sus planes al contagiarse de covid y este año parece que no va a hacer nada especial.

Lo cierto es que la ex nadadora no suele acudir a muchos actos públicos, tanto es así que incluso se ha llegado a creer que evita los compromisos en los que participan las hermanas del soberano. De esta forma, no hemos podido verla en el reciente Baile de la Rosa, que lleva años sin pisar, y lo mismo ocurre con el Festival de Circo de Mónaco, al que en cambio sí acuden sus hijos.