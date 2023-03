Al igual que ocurre con otros edificios públicos, como colegios, hospitales… en ocasiones las zonas verdes también reciben su nombre en homenaje de personas ilustres, como es el caso, por ejemplo, de los miembros de la Familia Real. Esto es precisamente lo que ha ocurrido hace unos días. El pasado fin de semana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en compañía de la vicealcaldesa Begoña Villacís y otros miembros del Gobierno municipal, participaron en el acto de inauguración del nuevo parque Princesa Leonor.

Ubicado en la zona de Valdebebas, este parque supone el último gran proyecto verde de este ámbito del distrito de Hortaleza, una transición entre el área residencial y el parque forestal Felipe VI, que, a día de hoy, constituye uno de los mayores pulmones verdes de la capital. «Tenemos el honor de poder denominar a este parque Princesa Leonor, nueva muestra del compromiso que tiene la Casa Real con Madrid y del compromiso de Madrid con la Casa Real, con la institución de la monarquía y con nuestra lealtad hacia el rey. A todos nos alegra que una de las principales infraestructuras verdes que definen el Madrid del siglo XXI lleve el nombre de la princesa Leonor y que, además, sea en continuidad precisamente del parque forestal Felipe VI», ha dicho Martínez-Almeida en su discurso durante la inauguración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Madrid (@madrid)

Este parque tiene una superficie de 78 hectáreas y está basado en el proyecto ‘Sol y Sombra’ de Joao Ferreira. El diseño está dividido en dos zonas: una fachada urbana que sirve de umbral y transición con los espacios urbanizados y un parque agrícola que recupera un espacio degradado con el objetivo de crear un paisaje agroforestal que acerca el campo a la ciudad, con todos sus beneficios medioambientales y didácticos, además de crear una zona verde naturalizada.

El parque está diseñado de una manera que su topografía permite un uso y disfrute fácil para los ciudadanos, con recorridos sencillos, caminos y sendas peatonales, así como tres kilómetros de carril bici. Además, el parque tiene miradores con vistas a diferentes zonas de Madrid y equipamientos recreativos, como juegos infantiles, un espacio para huertos urbanos y una zona de restauración y dedicada a edificios formativos.

Al acto no asistieron representantes de la Casa Real. Hay que tener en cuenta que la Princesa Leonor se encuentra en Gales estudiando el segundo curso del Bachillerato Internacional y que no termina las clases hasta el mes de mayo, aunque en apenas unos días podrá disfrutar de unas merecidas vacaciones. Según ha publicado el portal Monarquía Confidencial, fuentes cercanas al Palacio de la Zarzuela han confirmado que no se hizo llegar a la Casa de S.M. el Rey ningún tipo de invitación para el evento aunque, de haber sido así, se habría intentado adecuar la agenda para que algún miembro de la Familia Real pudiera haber asistido a la inauguración. No es la primera vez que se recurre a la Princesa Leonor para nombrar un espacio natural. Ya ocurrió en el año 2018, cuando la heredera inauguró un mirador en el Parque Nacional de los Picos de Europa junto a sus padres y su hermana, la infanta Sofía.