El secreto mejor guardado de Ana Rosa Quintana para su tratamiendo capilar contiene derivados de la marihuana

Ana Rosa Quintana lleva alejada de los medios de comunicación varias semanas, ya que se encuentra en plena lucha contra el cáncer de mama que padece. Ha sido la propia periodista la que ha asegurado que se encuentra “bien”, de hecho, hizo una excepción y dio una sorpresa a Sonsoles Ónega en el estreno del nuevo programa, Ya son las 8, donde reapareció para mandarle todo su apoyo a su compañera de profesión. A través de las redes sociales, hace partícipes a sus seguidores de cómo es su día a día y, hace escasas horas ha compartido una publicación con la que ha revelado cuál es su tratamiento capilar.

La periodista apuesta por la reconocida marca de champús Icon. “Mi nueva vida, natural, orgánica descubriendo el CBD #iconspain. Alimentación sana, ejercicio y mucho cariño. Feliz día de Reyes”, escribía, revelando así uno de sus secretos. En la fotografía aparecen varios productos, pero hay uno que ha llamado especial atención. Se trata del aceite CBL.

El aceite Puro Oil CBD 1000 -79 euros- para el cabello se puede aplicar directamente como tratamiento o incluso se puede mezclar con otros productos, tal y como explican desde Icon. Entre sus beneficios se encuentran los siguientes:

Estimula el crecimiento del cabello

Frena la caída del cabello

Evita la sequedad, caspa y la descamación

Calma el cuero cabelludo y la cutícula del cabello

Puedes usarlo también como efecto calmante para cualquier parte del cuerpo

para cualquier parte del cuerpo Incrementa el riego sanguíneo

Hidrata en profundidad

en profundidad Evita la rotura del cabello

Alto poder antibacteriano

Ana Rosa, también ha apostado por otro producto de la gama de la citada marca: Icon Champú Organix Infused, que es apto para todo tipo de cabellos, retiene la hidratación, aporta potencia y brillo al cabello y ayuda a nutrir y fortalecer el pelo.

Su retiro de la televisión

Lo hizo donde se siente como en casa, en su programa, espacio que presentad desde 2005. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama”, dijo en un primer momento. Después, explicó cómo hizo frente a la noticia. “La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes… normalmente y excepto en vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni cuando la Covid acechaba. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído hasta aquí en estos 17 años que creo que tengo que compartir, con todos los que me habéis hecho tan feliz, lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante”, añadía esperanzada, ya que la enferemedad tiene un buen pronóstico según los doctores, tal y como ella misma ha contado cuando anunció la dolencia que la mantendrá alejada de su profesión algún tiempo hasta que termine de recuperarse.