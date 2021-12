Hace unas semanas Ana Rosa Quintana anunció que dejaba la televisión para iniciar su lucha contra el cáncer de mama que padece. Ahora, ha reaparecido a través de un vídeo para agradecer el reconocimiento que recibió hace dos años al ser la premiada con la Antena de Oro. Debido a la pandemia del coronavirus no se pudo celebrar la 48 edición, gala que se ha celebrado este jueves en la galería de cristal del Palacio de Cibeles en Madrid.

Hermoso mensaje de ⁦@anarosaq⁩ por su merecidísima Antena de Oro 👇 pic.twitter.com/t8mo2PwhOq — Jenaro Castro (@JenaroCastroM) December 2, 2021

En estos momentos, la presentadora se está recuperando del cáncer que anunció que padecía y por este motivo ha sido una de las ausentes al evento. Pese a dicha circunstancia, la periodista ha querido agradecer el premio a través de un discurso en el que ha revelado cómo se encuentra. “Muchas gracias, os mando un saludo. Me siento bien, esto es un poquito largo y pesado, pero ojalá siga como hasta ahora. Prometo que el año que viene estaré ahí. Que tengáis buena noche”, ha expresado. En lugar de acudir ella ha asistido Xelo Montesinos, directora general de Unicorn Content.

“La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes… normalmente y excepto en vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni cuando el covid acechaba. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído hasta aquí en estos 17 años que creo que tengo que compartir, con todos los que me habéis hecho tan feliz, lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama”. Con estas palabras la comunicadora cerraba una etapa para centrarse en su recuperación. Una recuperación que está realizando alejada de los platós de televisión. Además, se ha desplazado hasta su casa, situada en la zona norte de Madrid para poder descansar en este tramo de la enfermedad..

Sin embargo, y pese a que está muy volcada en recuperarse lo antes posible, sacó fuerzas para estar en el debut de Sonsoles Ónega en el estreno de un nuevo espacio de Telecinco, Ya son las 8. Cuando Ónega vio aparecer a Ana Rosa no se lo podía creer, ya que sabe que se encuentra en un estado delicado de salud. Ambas se fundieron en un emotivo abrazo. “Enhorabuena a todos es maravilloso. Siempre vengo, no podía faltar hoy», dijo Ana Rosa mientras Ónega no podía mediar palabra. «Que tengáis mucha suerte. Esto va a ser un exitazo. Eres maravillosa y te va a ir muy bien», sentenció Quintana.