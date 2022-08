Sara Sálamo da un golpe en la mesa contra los ‘haters’ con una cruda reflexión

Dada su gran presencia en redes sociales, Sara Sálamo se ha convertido en una de las celebrities más reivindicativas del panorama nacional. Tanto es así, que cada vez que tiene oportunidad, no duda en hacer gala de sus ideales a través de sus distintas plataformas 2.0, aunque en ocasiones, eso hace que sea duramente criticada por algunos detractores.

Ser de izquierdas no está reñido con querer disfrutar tus vacaciones, querido. Es tan fácil como que no te importe pagar muchos impuestos para que todo el mundo tenga acceso a una sanidad, educación, vivienda y cultura de calidad. https://t.co/AhpDSFZCby — Sara Sálamo (@SaraSalamo) August 11, 2022

Hace tan solo unos días, la pareja de Isco volvía a copar titulares al ser acusada por la opinión pública de actuar de manera distinta a lo que ella defiende a diario. Y es que, son muchos los usuarios que consideraron que no podía estar en contra del cambio climático si, a lo largo del verano, ha publicado imágenes junto al futbolista a bordo de un yate y de un avión privado. Algo que ha hecho que la tinerfeña estalle de manera definitiva, haciendo público un grave audio de los muchos que recibe en Instagram a diario.

Por medio de su cuenta de Instagram, Sara no ha tenido reparo en compartir una grabación de lo más demoledora hacia ella: “Afronta la verdad. Eres una furcia y una estúpida. La primera que contamina eres tú, vete a una barca… No eres ni de izquierda, estúpida, mala actriz eres…”, se escucha. Unas durísimas palabras que han hecho que Sálamo lleve a cabo una reflexión que no ha pasado desapercibida: “Sí, un par de veces en mi vida he ido en yate. ¿Y tú? Tú que te sientes con el derecho a insultar, vejar, humillar a otros… ¿Cuántos gestos haces a diario por cuidar el planeta? ¿No viajas en avión privado, pero te consideras mejor persona porque solo haces daño a la salud mental de otros y no al Ártico? No soy perfecta, pero tampoco siento que la responsabilidad del cambio climático sea únicamente por mis vacaciones. No soy activista del medioambiente, ni divulgadora del tema, ni presidenta del país, ni me pongo la etiqueta de ecologista”, comenzaba explicando. Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la actriz ha seguido explayándose: “Sigo sin ver la justificación a la violencia, el odio, las faltas de respeto y la ira de muchos energúmenos y energúmenas… (sorprende cuántos se creen con tales derechos”, zanja, en un intento por dar una lección a todos los que hablan mal de ella, sin llegar a imaginar la repercusión que pueden tener ciertos comentarios en su vida.

De esta manera, Sara ha vuelto a hacer público el acoso rutinario al que se ven sometidos muchos famosos por su simple presencia tanto en redes sociales como en la televisión. Esta triste realidad cada vez está más presente en las vidas de las personas, razón por la que muchas de ellas se ven obligadas a dar un paso al frente y denunciar. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Gloria Camila Ortega, que tuvo que acudir a la Justicia para poner sobre la mesa todos los ataques morales que estaba recibiendo incesantemente.