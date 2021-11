Sara Sálamo da la cara y hace frente a las críticas tras su última polémica

Sara Sálamo se encuentra en el ojo del huracán. La actriz ha generado cierta polémica a través de las redes sociales, donde ha recibido una lluvia de críticas después de expresar su opinión sobre la campaña Movember, iniciativa que se encarga de dar visibilidad al cáncer de próstata, dolencia que solo sufren los hombres. Ahora, la intérprete ha querido matizar las palabras que dijo en relación a todo este asunto que ha generado un gran revuelo en la Red.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo)

A través de un vídeo de una duración de unos cuatro minutos, Sálamo, ha querido dejar clara su postura. “Obviamente, no estoy en contra de que se investigue el cáncer de próstata. Punto y final. Es alucinante que tenga que aclarar o decir esta frase, surrealista. No sé quién puede estar en contra de un investigar una enfermedad y no sé quién es la redactora que se sentó en su mesa a coger la última parte de una reflexión extensa sobre el sesgo de género en la sanidad, poniendo esto de titular y haciendo tanto daño. Igualmente, esto tomará su cauce», comienza diciendo.

«Yo me sorpendí mucho con estas palabras -hace referencia al mail que recibió sobre la campaña November- porque no recuerdo haber estudiado en ningún momento de la historia en la cual los hombres fueran una minoría que no se sintiera estudiada, escuchada o que no se sintiera la primera», ha añadido. «Entonces, no es que yo esté en contra de que se investigue o que se ayude a los hombres de ninguna forma, simplemente me sorprendió que hubiera que utilizar un tiempo determinado para hablar de la salud masculina porque pensaba que es lo que veníamos haciendo mayoritariamente por los siglos de los siglos. Entonces, no creo que haya que primar una enfermedad por encima de otras. Creo que hay que estudiar todas las enfermedades. Las enfermedades que nos afectan a todos», ha reflexionado Sara Sálamo.

La pareja de Isco Alarcón recibió este lunes pasado un mensaje para cooperar con la causa, sin embargo, hay algo que no le sentó del todo bien y tomó la decisión de mostrar su malestar a través de sus stories de Instagram, pues considera que la salud se debería tratar con perspectiva de género, sin dar preferencias a los hombres frente a las mujeres. «Perdonad, señoros de Revolut. Pensaba que llevábamos ‘por los siglos de los siglos’ preocupados mayoritariamente por la salud masculina. Y que la ciencia siempre ha carecido de enfoque de género», expresó a modo de queja.

No es la primera vez que Sára Sálamo se ve envuelta en una polémica. La pareja de Isco Alarcón se posicionó a favor de la vacunación a los futbolistas. Opinión que fue duramente criticada por los usuarios de las redes sociales. “El tema es que los deportistas tienen que trabajar sin mascarilla. Ahí te contagias sí o sí. Y los familiares, si somos pacientes de riesgo por patologías, no te puedo ni explicar el mal yuyu..», dijo en Twitter. Sin embargo, debido a la oleada de críticas y comentarios tuvo que borrar dicho mensaje.