Sara Sálamo cuenta lo duro que ha sido la lactancia y la conciliación

Sara Sálamo es una de esas personas que ejerce perfectamente de altavoz para hablar o denunciar algunos de los asuntos relacionados con las mujeres. La canaria es muy activa en redes sociales y desde allí lanza mensajes, dando su opinión sin tapujos sobre diferentes asuntos que involucran a las féminas.

En esta ocasión ha querido abordar el cómo ha conseguido conciliar el exigente calendario de trabajo que ha tenido en las últimas semanas con su papel como mamá. Hay que recordar que actualmente se encuentra en periodo de lactancia materna de su hijo Piero, nacido a comienzos de año.

Con una foto suya en el rodaje de su última película, donde estrena un look con flequillo y rubio platino, y sujetando a su hijo en brazos, Sara Sálamo se ha abierto en canal por un buen motivo: el comienzo de la Semana de la Lactancia Materna: «Comienza la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Hoy, por fin, os escribo desde casa, pero he estado trabajando seis semanas en otra ciudad. Jornadas larguísimas y muy intensas, en un proyecto que me ha supuesto dar el mil por cien. Pero trabajar en esta peli, no ha sido la parte más compleja…», empieza diciendo.

A continuación, le cuenta a sus seguidores cómo ha sido tener rodar junto a su hijo: «Este pequeño de aquí, me acompañaba día y noche. Camerinos, hoteles y caravanas, donde esperaba ansioso su teta. Nuestros momentos. Esos instantes de volver a conectar con algo tan poderoso y que nos envolvía en la burbuja del “todo está bien”. Aquí, así, estamos a salvo».

La novia del futbolista del Real Madrid Isco Alarcón ha sido muy sincera con cómo ha llevado todas estas semanas con su hijo al lado: «Pero no es, ni ha sido, todo de color de rosas… Las noches han sido MUY DURAS. Ir a trabajar habiendo dormido dos, tres o cuatro horas porque solo yo puedo alimentarte, me ha puesto a prueba física y psicológicamente cada día de este mes y medio. Pero… ¡lo hemos conseguido!».

Además, confiesa que llevárselo consigo ha supuesta un reto convertido en satisfacción personal: «Porque no quería elegir, entre ser solo actriz o madre. Y tú estás encantado con tu teta… Y yo me muero cuando, mientras comes, me dedicas una de esas sonrisas tan tuyas. Tan increíbles». Por último, agradece a su equipo la comprensión: «Quería de nuevo agradecer a los productores, directora y todo el equipo por habérmelo puesto tan fácil para poder conciliar. 💙», finaliza.

Entre los comentarios, hay uno muy especial, el de Beatriz Luengo, quien confiesa que «Me súper identifico de arriba a abajo con tu vivencia ahora mismo 🙌». Y es que la cantante dio a luz a su segunda hija con Yotuel el pasado mes de abril. Antonia San Juan o Tania Llasera han sido otras de las que han comentado la publicación. ¡Valiente, Sara Sálamo!