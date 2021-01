Cómo es el postparto by Sara Sálamo: la realidad de dar a luz

Alto y claro. Sara Sálamo ha hablado sobre cómo se encuentra tras dar a luz y lo ha hecho de la manera más real posible. A través de las redes sociales, la pareja de Isco Alarcón ha compartido una fotografía después de dar a luz y ha escrito un texto que invita a la reflexión. «El postparto real», así ha titulado la actriz al escrito que ha compartido acompañado de una fotografía donde muestra su cueerpo unos días después de dar a luz a su segundo hijo en común con el deportista.

«3 días después de parir sigo con la barriga enorme, hojas de col en el pecho para evitar una mastitis -el pequeño Piero pide teta cada 20 minutos de día y de noche- y bragas desechables», ha confesado una valiente Sara Sálamo al hablar sin tapujos sobre la maternidad. Ha explicado que comparte esta realidad porque le parece «importante utilizar este altavoz sin maquillajes». La intérprete ha asegurado que: «El postparto es durísimo. No es elegante ni glamuroso. Sangramos, lloramos y nos sentimos superadas». Ha querido dejar claro que si ha dado a conocer cómo está viviendo estos días es porque cuando fue madre primeriza se llevó una enorme sorpresa al descubrir todo esto que acaba de relatar a su cerca de millón de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo)

«Tenía grabado en la retina titulares como: ‘Fulanita de tal se ha recuperado rapidísimo de su embarazo’ mientras lucía una figura esbelta y sin ojeras», cuenta Sara Sálamo. «Puede que haya mujeres que sean la excepción, pero os aseguro que la mayoría de nosotras nos toca vivirlo tal y como os cuento», ha sentenciado sincera la actriz. Como era de esperar esas palabras han tenido una enorme repercusión y Sálamo no ha parado de recibir numerosos mensajes de apoyo y afirmando su historia. Ante este aluvión de mensajes a través de las redes sociales, la intérprete ha querido lanzar otro mensaje.

«No doy abasto para responder tantos mensajes. Solo quiero devolveros el cariño y mandaros muchos besos. Os leemos desde aquí con mucho amor», ha dicho Sara Sálamo a través de un vídeo en el que se puede ver la mano de su segundo hijo, Piero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo)

No es la primera vez que la intérprete utiliza la maternidad para eliminar tabúes sobre este tema. La lactancia es otro tema por el que Sara ha alzado la voz de muchas mujeres. «La lactancia materna. ¡Vaya viaje, eh!

Soy intensa en todos los sentidos. Demasiado emocional. Cualquiera que charle conmigo media hora lo puede percibir sin mucho esfuerzo…

En julio de 2019 nació mi primer hijo y a pesar de haber jurado y perjurado que no daría la teta… No cumplí con el pronóstico», comenzó diciendo en una fotografía en la que se le podía ver dándole el pecho a su hijo.

«¡Qué absorbente! ¡Cuánta entrega! Cuántas lágrimas, cuánto amor…

Recuerdo que miraba a mi bebé en esos días que mamaba cada veinte minutos, mañana y noche, y le pedía compasión… ‘¡No puedo darte más de mí’, le decía. Compaginarlo con el trabajo fue bastante duro. De hecho volar hasta Sudamérica con un bebé recién nacido para que siguiera con su teta mientras yo rodaba, es algo que no olvidaré nunca. O aprovechar ‘la hora del bocata’ para reencontrarme con mi fiel amigo el sacaleches y pedir neveras allí por donde fuera para poder conservarla hasta que llegara a casa después de jornadas larguísimas. Ocho meses y medio más tarde, comenzó el destete. Y lo viví como si fuera un duelo terrible. Llevaba ya un par de meses deseando que fuera el último día y a la vez negándome a que terminara. Estaba exhausta. Así que por todo esto, pensar que vuelvo a empezar con esta guerra de emociones en un mes y medio, me da tanto vértigo como congoja. Eso si, veo esta foto y se me pasa», explicó hace unos meses Sara Sálamo. Un mensaje de lo más aplaudido que consiguió más de 80 mil ‘me gustas’.