El reencuentro de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha sido una de las noticias más sorprendentes de estos días. La hermana de Felipe VI viajaba a Bidart para reunirse con el que todavía es su marido y tres de sus hijos. Un encuentro que se produce tras la emisión de nuevas imágenes del exduque de Palma de Mallorca disfrutando de un relajado día de playa con su nueva pareja, Ainhoa Armentia.

Aunque todavía no se tienen detalles de los trámites de divorcio entre la pareja, lo cierto es que desde hace varios meses llevan vidas completamente separadas. Aún así, para ambos, sus hijos son lo más importante y lo han vuelto a demostrar una vez más en un reencuentro algo tenso en el que se ha podido ver a la hermana de Felipe VI hablando con su expareja de manera cordial, pero nada más allá.

Después de pasar unos días en Mallorca, doña Cristina ha estado en Cádiz, destino al que ha viajado sin sus hijos. No obstante, no ha dudado en cumplir con una de las tradiciones familiares más arraigadas y viajar a Bidart, donde ya estaba Iñaki Urdangarin con tres de sus hijos. En concreto, Pablo, Miguel e Irene, a los que se ha podido ver haciendo surf y bañándose en la playa.

Sin embargo, el gran ausente ha sido el mayor de la familia, Juan. El primogénito de la Infanta Cristina no solo no ha estado en Bidart, sino que tampoco viajó a Palma. La razón, según se ha publicado, es que el hijo de la Infanta está pasando el verano haciendo un voluntariado, algo que ya ha hecho en varias ocasiones. De hecho, hace unos meses, la periodista Mariángel Alcázar confirmó que Juan iba a viajar a La India para trabajar como voluntario.

El hijo mayor de doña Cristina tiene una vocación solidaria muy marcada. Cuando cumplió la mayoría de edad, se trasladó un tiempo a Camboya para trabajar en el proyecto del jesuita Kike Figaredo en Battambang, aunque en esta ocasión el destino elegido ha sido La India.

No se tiene constancia de cuánto tiempo tiene pensado Juan Urdangarin estar fuera, es más, no se ha confirmado si acudirá junto a su familia en unos días a la boda de un sobrino de Iñaki Urdangarin, que se celebra en Estados Unidos y a la que no está previsto que acuda la Infanta Cristina. Tampoco irá la madre de Urdangarin, Claire Liebaert que, a su edad, prefiere permanecer en España y evitar viajes tan largos.

Sobre lo que tampoco se tienen detalles por el momento es sobre el proceso de divorcio de la pareja, que este año habría cumplido sus bodas de plata. Más de seis meses después de que saltara la bomba del romance entre el exduque de Palma y la que fuera su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia.