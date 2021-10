La fuerte polémica suscitada por cómo Santiago Pedraz y Esther Doña están aireando su romance ha sido removida por una persona que lo está sufriendo en primera persona. Se trata de Sylvia Córdoba. Compartió su vida con el juez desde 2018 hasta que la viuda de Carlos Falcó apareció en escena. El matrimonio era amigo del que fuera marqués de Griñón y su esposa, pero nunca imaginó que esa amistad terminaría dinamitando su relación. Ahora se confiesa dolida, humillada y traicionada.

Sylvia comparece en la revista Lecturas para dar habida cuenta de su sufrimiento y para ‘desenmascarar’ a su expareja. «Nunca me habían dejado y hasta que no pasa no sabes lo que duele», comienza diciendo la abogada. Nunca imaginó que su romance con Pedraz fuera a terminarse de manera tan abrupta: «Me pidió matrimonio en noviembre de 2020 y en marzo de 2021 ya estaba comprando una casa», dice. De hecho, estaban mirando vacaciones de verano para irse juntos tan solo unos días antes de romper.

Santiago Pedraz la dejó vía email y SMS. Entró a coger ropa y algunas cosas básicas a la casa en la que vivía con Sylvia, cuando ella no estaba, y se marchó para siempre. Le dijo que no había otra mujer y que ella era el amor de su vida. Córdoba confiesa que nunca se ha sentido celosa ni hubiera imaginado que habría terceras personas».

Pero entonces aparecieron las imágenes del beso entre Esther Doña y Santiago Pedraz. «Ahí pensé que ya todo estaba roto. No me dio ninguna explicación y si hubiera hablado conmigo lo hubiera entendido». Es ahí donde arranca su enfado: «Es una persona muy inteligente, culta, pero cobarde. Lo admiraba y se me ha caído un mito». Sylvia se muestra dolida por la exposición de su romance junto a Doña ya que «haces daño a mis hijos, a los que ha criado durante tres años».

Su relato es el de una mujer que se siente traicionada por alguien que pertenecía a su círculo: «Esther siempre ha estado mandándole mensajes a Santiago. Cuando vivía Carlos siempre nos invitaban a su cumpleaños, al de ella…pero ya no sé si las invitaciones venían más por la parte de Esther que por la de Carlos».

Una de las declaraciones más duras las hace al afirmar que «Esther Doña se volvió acosadora cuando fallece Carlos Falcó. Subió la intensidad de sus mensajes a Santiago. Yo le preguntaba si no creía que estaba metiéndose mucho en nuestra vida». Sylvia Pantoja destapa que Santiago Pedraz le llegó a decir que «Esther no era su tipo ni física ni intelectualmente».

Dentro de la extensa entrevista, la exmujer del magistrado de la Audiencia Nacional habla de otros asuntos como la casa que se compraron: «Me ha dejado tirada con la hipoteca de una casa con muchos gastos», se queja. Sobre la repercusión que puede estar teniendo en su profesión, Sylvia Córdoba deja un mensaje en el aire: «Hay más risas que escándalo. Se le está viendo con políticos, en fiestas… ella lo sube todo a sus redes y creo que le está haciendo un flaco favor. Tiene una profesión muy seria, con un código deontológico que no permite aceptar regalos. No sé si los hoteles o los yates en los que se fotografía lo son», zanja.