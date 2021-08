Si hay unos meses para que Cupido se coja vacaciones esos son sin lugar a dudas los veraniegos. El intervalo de junio a septiembre es el preferido por muchas personas porque ven cómo comienzas sus merecidas vacaciones, las jornadas reducidas, el final de los atascos, etc. Sin embargo, no es ni mucho menos un mes pensado para las relaciones sentimentales. Es un hecho que en el verano es cuando se registran más rupturas y los VIPS no iban a ser menos. Pese a que la ola de calor reinante en nuestro país hace pensar lo contrario, el estío se encamina a sus semanas finales y con él llega el momento de hacer balance de aquellas parejas -en clave celeb- que se han dicho adiós.

Antes que nada es de obligado cumplimiento responder a una pregunta: ¿Por qué cunde el desamor en verano? En palabras de la psicoanalista Pilar Rojas, es en estos meses «cuando se ponen de manifiesto los problemas que durante el resto del año también existían pero se llevaban de otra manera más oculta». Además, los expertos coinciden en que pasar mucho más tiempo juntos que durante el año, la irritabilidad y nerviosismo que producen las altas temperaturas o las expectativas demasiado altas de las vacaciones son factores que propician las separaciones y los divorcios.

Con este contexto como atenuante, es el momento de ver qué parejas de famosas han protagonizado rupturas este verano. Una de las más tempraneras en hacerlo oficial fue la formada por Amelia Bono y Manuel Martos. La hija del ministro socialista José Bono y el primogénito del cantante Raphael ponían fin a su amor el 30 de junio tras trece años de matrimonio: «Damos gracias a la vida por todo lo que hemos vivido y también por todo lo que nos queda por vivir. Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente», decía su comunicado. Y tanto que ha sido así puesto que incluso se han ido juntos de vacaciones pese a ser ex.

Rupturas del verano: Dulceida y Alba Paul

El mundo influencer tampoco se ha librado de las fracturas sentimentales. Aida Domènech, más conocida como Dulceida, anunció que se daba un tiempo con Alba Paul a comienzos del pasado mes de julio: «Alba y yo no estamos pasando un buen momento en nuestra relación y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella va a estar haciendo sus cosas. No sabemos qué va a pasar, creo que es algo muy nuestro y por eso os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis. Os pido que no nos juzguéis ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario nos duele más de lo normal», rogaba a sus fans en Instagram. Ese tiempo que se dieron ya ha pasado y no ha habido noticias de la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

¿Quieres saber qué más parejas han protagonizado rupturas este verano? ¡Sigue leyendo!