Las reacciones a la segunda entrega de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ no se han hecho esperar. Rocío Carrasco habló de sus embarazos, cómo lo vivió ella, cómo reaccionaron sus padres y sus suegros y cómo una infidelidad de Antonio David marcó la dulce espera de su hijo. Y es precisamente el relato de esta traición del que era su marido, la que ha provocado que una de las protagonistas, se haya pronunciado.

La hija de Rocío Jurado contó anoche cómo, estando embarazada de cuatro meses y durante su veraneo en Chipiona, Antonio David Flores le fue infiel con una camarera del bar de moda de la localidad gaditana, donde salían ir todas las noches. Rocío puso nombre a esta persona, una mujer que respondía al nombre de Sonsoles y que, según ella, formaba parte de la pandilla de su prima Rosario. En un momento dado de su testimonio, llega a confesar que «era vox populi, lo sabía todo Chipiona menos yo, hasta que lo vi». Y en ese ‘todo el mundo’ parece que también estaba incluida la hija de su tío Amador Mohedano, que supuestamente optó por callar.

La respuesta de la sobrina de Rocío Jurado no se ha hecho esperar. La cantante se ha puesto en contacto con la periodista Marisa Martín Blázquez que ha contado, en ‘El programa de Ana Rosa’, que Rosario ha querido dejar claro que no es amiga de Sonsoles, sino compañera de trabajo. Pero además ha desmentido a su prima al afirmar que tanto «sus hermanos como el resto de primos sabían de los rumores de infidelidad», pero que su contestación fue que no lo creía porque les tenían envidia. Lo único en lo que las primas coinciden es en que Rocío le pidió el teléfono de Sonsoles a Rosario, otro de los pasajes que también se emitió en los episodios emitidos anoche.

Esa llamada se produjo a finales de octubre cuando llega una factura de teléfono de más de 260.000 pesetas de la época -1.500 euros- y Rocío Carrasco comienza a revisar el listado de números que aparecen, siendo uno muy repetido a diferentes horas. Tras pedirle el número de Sonsoles a su prima, comprueba que ese el mismo «y empiezo a llorar y a llorar».

Al igual que Amador Mohedano y Rosa Benito, Rosario también se ha pronunciado sobre los episodios emitidos hasta el momento de toda la docuserie. Pocas horas después de la primera entrega, la joven artista publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparecen las dos juntas, muy sonrientes, en un evento familiar, con un mensaje en el que brinda todo su apoyo a su prima. «Aprendamos y no juzguemos sin saber. No al maltrato en ninguna de sus formas», escribía hace unos días. Y termina con unos llamativos hastags «ni una más, «todo mi apoyo», «no al maltrato», «paz», «vida», «actitud».