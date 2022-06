El verdadero significado del confuso tatuaje en el muslo de Rosalía

La última colaboración de Rosalía ha levantado ampollas a nivel internacional. Era hace tan solo unos días cuando la intérprete de Malamente posaba de manera espectacular para estrenarse como nueva imagen de SKIMS, la firma de ropa interior de su amiga Kim Kardashian, convirtiéndose en Trending Topic en cuestión de instantes, y no precisamente por nada relacionado con la marca.

Con la personalidad que la caracteriza y una impactante figura, la catalana se convertía en el centro de todas las miradas, especialmente por el tatuaje que lucía en uno de sus muslos. El dibujo en cuestión mucho recordó a sus seguidores a la figura de un pene, aunque lo cierto es que su significado nada tiene que ver con este y a la cantante no le ha quedado más remedio que reaparecer públicamente para desvelar cuál fue el motivo que le inspiró a plasmar en su piel un diseño que probablemente no llegó a imaginar que generaría tanta controversia.

A través de su perfil personal de Instagram, @holamotomami, ha sido donde Rosalía ha hablado largo y tendido sobre el verdadero significado de su tatuaje por medio de tres post que han despejado a sus seguidores todas las dudas que giraban en torno al dibujo. Y es que al parecer, la cantante acudió a una exposición en la que encontró un cuadro de una mujer llamada Valie, la cual destacó en la década de los setenta como artista feminista y nombró a la obra en cuestión Body Sign Action. En esta, llamaba especialmente la atención que la mujer protagonista contaba con un tatuaje en el muslo de un enganche de un liguero como símbolo de la libertad de sexualización. Un diseño que encandiló a la novia de Rauw Alejandro en cuestión de instantes y no dudó en tatuárselo, aunque dando lugar a un resultado un tanto cuestionable.

A raíz de estas publicaciones, en las que hacía zoom al cuadro en el que se inspiró, sus más de 350 mil seguidores de esa cuenta “secreta” pudieron saber qué había detrás del tatuaje más característico de su ídolo. De hecho, en cuestión de instantes, las imágenes se llenaron de comentarios y más de 50.000 “me gusta” cada una, dejando entrever que, pese a que el diseño no haya terminado de convencer a sus fans, seguirán apoyando a la catalana en una andadura musical que parece no tener fronteras.

No obstante, este no es el único tatuaje que Rosalía luce sobre su piel. La intérprete de Motomami ya se dibujó recientemente una doble R en la planta del pie, respondiendo así al tatuaje que se hizo Rauw Alejandro en el pecho con el nombre de su amor. Por otro lado, la artista no tuvo reparo en pintar sus dedos con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum. Una peculiar manera de hacer llegar esta presentación a todos los rincones del planeta, en los que cuenta con fieles fans que ya han llevado este disco al más absoluto estrellato.