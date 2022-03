Rosalía zanja la polémica sobre la letra de sus canciones en ‘Motomami’

Día difícil en Las Tres Puertas. El programa dirigido por María Casado tuvo dos bajas de última hora por motivos de salud: Melendi y Raphael. Unas faltas inesperadas por las que al espacio de Televisión Española no le quedó más opción que tirar de agenda, entrevistando a Marian Rojas Estapé, Juana Acosta, Ana Milán y nada más y nada menos que Rosalía. Esta última protagonizó una charla que, aunque estaba previamente grabada, no dejó a nadie indiferente.

Justo unos días después de que sacara a la luz su polémico y último álbum, bautizado como Motomami, la cantante catalana se sometía a las preguntas de la periodista, la primera de ellas dirigida al gran cambio que ha sufrido la artista en su vida a raíz de su triunfo a nivel internacional dentro del ámbito de la música: “Llevo un tiempo que casi cada día me pongo a meditar. Me ayuda. Me centra”, apuntaba, dejando entrever que, tener tiempo para sí misma, es clave para llevar a cabo una vida tan ajetreada como la suya. Y es que, aunque todo parezca de color de rosa en la vida de Rosalía, lo cierto es que estar lejos de su familia le ha afectado bastante: “Hacer canciones sobre eso me ayuda. Siempre estoy con los míos cuando puedo, aunque estos 2 años han sido lejos de casa”, confesaba. Además, pese a ser una de las estrellas más reconocidas en todos los rincones del planeta, la novia de Rauw Alejandro ha asegurado tener los pies sobre la tierra: “Todo en la vida siempre viene y va. Intento no aferrarme mucho a nada en general”.

Gracias a su entrevista con María, la intérprete de Malamente pudo hacer hincapié en que su pasión es la música y que está plenamente centrada en ella: “Yo he venido a ser el mejor músico que pueda ser. Para aprender a escribir canciones. Para pasar la vida entera aprendiendo a escribir canciones. Quiero sentir que estoy creciendo como músico”, aseveraba. No obstante, no cierra las puertas a la hora de abrir fronteras a largo plazo, eso sí, dentro de este mundo: “Dios dirá. Yo de momento tengo ganas de hacer disco y luego ya veremos. A lo mejor hago discos para otra gente”, desvelaba, sacando a la luz la idea de poder ayudar a otros artistas a la hora de encontrar sus propios caminos.

Con respecto al tema de la sexualidad en sus canciones, Rosalía lo tiene claro. La polémica sobre las letras de su último disco no ha dejado de crecer, motivo por el que la catalana ha querido dar un paso al frente: “Sigue siendo molesto para algunas personas, les sigue provocando incomodidad el hecho de que una mujer se exprese libremente sobre su sexualidad”, declaraba con contundencia, haciendo referencia también a las mujeres que le han inspirado a seguir ciertas pautas en su carrera: “Mi madre siempre ha sido una mujer muy fuerte, mi entorno, mis amigas, la gente con la que he convivido… Es una temática como cualquier otra. Forma parte de la vida”, finalizaba la cantante, en un intento por quitar hierro a uno de los asuntos más comentados de la fecha.