Las lágrimas de Ana Milán al recordar su amistad con Pilar Bardem

El programa Las tres puertas de María Casado ha recibido este miércoles a Ana Milán. La actriz ha hablado de cómo se enfrenta a la vida y ha asegurado que en estos momentos es “muy feliz”. Ha destacado también, la importancia de estar solos y de conocerse a uno mismo. Estas han sido algunas de las herramientas que ha utilizado la intérprete que formó parte del elenco de Física o Química para poder encontrar su propia paz.

En este viaje donde la palabra ha sido la clave de la entrevista, Ana Milán también ha querido recordar a una persona que fue una gran fuente de inspiración para ella y con la que forjó una gran amistad. Se trata de Pilar Bardem, fallecida hace tan solo unos meses a los 82 años a consecuencia de una enfermedad pulmonar.

Curioso ha sido el momento en el que ha comenzado a hablar de la actriz, ya que la invitada no ha podido evitar emocionarse. Tan solo unos minutos antes ha comentado con la presentadora que hacía mucho tiempo que no lloraba. “Era divertida, con carácter, valiente, torera… Yo aprendí mucho de ella”, ha dicho con nostalgia. “¿Puedo ponerte todos esos calificativos?”, ha preguntado María a lo que Milán a respondido que “ojalá le llegué yo algún día a la rodilla”, ha dicho con mucho humor.

“Era maravillosa. Estuvimos cuatro años juntas haciendo teatro y es que era un anecdotario maravilloso. Yo recuerdo un día que estábamos en Bilbao de bolo y me dice ‘vámonos al bingo’ y yo ‘vámonos al bingo, no se hable más’. Entonces, la veo tachando y yo decía yo hago lo que haga ella. Yo aquí a aprender. Y entonces, la veo que dice ‘¡bingo!’, de hecho, tengo guardado su cartón que cuando lo cogí vi que en vez de tachar había puesto ‘ahora, canto, bingo’. Los tachaba con esa frase o algo así”, ha contado Ana Milán ante la atenta mirada de la periodista.

Después de relatar esta divertida y especial anécdota, Ana ha continuado deshaciéndose en halagos hacia la madre de Javier Bardem. “Pilar es, porque nunca dejará de serlo, una mujer absolutamente increíble, referente y un orgullo para mí haber podido conocerla y haber trabajado con ella”, ha indicado.

La opinión de Ana Milán sobre la escena de Willl Smith y Chris Rock

En conversación con María Casado, Ana Milán ha confesado que vio en directo lo ocurrido con Will Smith y Chris Rock, cuando el actor le propinó una bofetada al humorista y presentador de la gala de los Oscar por un comentario a su mujer, Jada Pinkett.

«Tiene que tener límites la sensibilidad. Si me haces una broma y ves que no me río, recula. No te puedes reír de alguien que está enfermo. Tampoco te puedes levantar y darle un bofetón a nadie porque entonces pierdes. Me parece que ninguno de los dos estuvieron acertados. También te digo, me hubiera gustado ver que ella se levantara y que dijera ‘disculpe señor, no puede reírse usted de que haya perdido el pelo», ha opinado Ana.